„Viele werden sich fragen, wer dieser schlanke Kerl mit komischem Namen ist.“ Mit diesen Worten präsentierte sich Vivek Ramaswamy den Amerikanern am vergangenen Mittwoch in der ersten TV-Debatte für die Vorwahlen der US-Republikaner. Allein dafür erntete der 38-Jährige Kritik, immerhin hatte sich Barack Obama vor 19 Jahren bereits ähnlich geäußert.

Im kommenden Jahr wird in den Vereinigten Staaten der nächste Präsident gewählt, nun suchen die Republikaner und Demokraten ihren jeweiligen Kandidaten. Geboren am 9. August 1985 in Cincinnati, Ohio, verkörpert Ramaswamy das amerikanische Ideal eines wirtschaftlich erfolgreichen Aufsteigers.

Seine Eltern waren aus Südindien in die Vereinigten Staaten ausgewandert, noch bevor ihr Sohn Vivek zur Welt kam. Sein Vater arbeitete als Ingenieur bei General Electric, seine Mutter als Alterspsychiaterin. Bereits früh zeigte sich Vivek Ramaswamy als außergewöhnlich begabt. Als Schüler war er ein national erfolgreicher Tennisspieler. Später absolvierte er ein Studium an der Harvard University, wo er nicht nur einen Abschluss in Molekularbiologie erlangte, sondern auch ausgewählt wurde, um an der University of Oxford zu studieren. Ebenfalls erlangte er einen Abschluss an der Yale Law School.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie wurde Ramaswamy zum Milliardär?

Bekannt wurde Ramaswamy im Jahr 2014 durch die Gründung des Pharmaunternehmens Roivant Sciences. Es widmet sich unter anderem der Entwicklung von Medikamenten, die von anderen Firmen aufgegeben wurden. Ramaswamy sicherte sich rasch hohe Investitionen und wurde zu einem der jüngsten Biotech-Milliardäre weltweit. Heute wird das Gesamtvermögen des Unternehmers laut Forbes auf knapp eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Im Jahr 2021 hat er sich aus der Führung von Roivant Sciences zurückgezogen.

Nun zieht es Ramaswamy in die Politik, er will Präsident werden. Keine leichte Aufgabe, denn im Rennen der republikanischen Anwärter hat der frühere Amtsinhaber Donald Trump einen deutlichen Vorsprung. Dennoch drehten sich in der ersten Vorwahldebatte der Republikaner viele Diskussionen um Ramaswamy, er stand oft im Mittelpunkt des Geschehens. Laut aktuellen Umfragen wäre er nach Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der Drittplatzierte. Trump hatte an der TV-Debatte bei Fox News nicht teilgenommen.

Bislang hat Ramaswamy etwa 15 Millionen Dollar eigenes Geld in seine Wahlkampagne investiert. In den Stunden nach der Debatte sammelte er laut der Nachrichtenagentur Associated Press 450.000 US-Dollar, größtenteils aus kleinen Spenden. Dabei ist sein Wahlkampfbudget deutlich kleiner als das von Trump oder DeSantis. Die Kampagne des Gouverneurs von Florida sammelte laut ABC News am Freitag innerhalb von 24 Stunden eine Million Dollar nach der Debatte ein.

Gegen „Klimaschwindel“ und „Woke-Agenda“: So tickt Ramaswamy

In den vergangenen Jahren hat Ramaswamy mehrere Bücher veröffentlicht, die sich mit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung seines Landes auseinandersetzen. Er bezeichnet sich selbst als Außenseiter, ähnlich wie Trump, der 2016 Präsident wurde. Im Jahr 2021 veröffentlichte Ramaswamy das Buch „Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam“, das rasch zum Bestseller wurde. Darin kritisiert er, dass große Konzerne die Gerechtigkeitsanliegen von Minderheiten für Marketingzwecke nutzten. Also zum Beispiel von Black Lives Matter.

Politisch will er sich gegen die „Woke-Agenda“ stellen. Einige Konservative verwenden den Ausdruck „woke“ (auf Deutsch etwa „aufgewacht“), um eine angeblich übertriebene Sensibilität für soziale Fragen zu beschreiben, die ihrer Meinung nach zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und zu einer übermäßigen Polarisierung in der Gesellschaft führe. Nach der Buchveröffentlichung trat Ramaswamy mehrmals bei konservativen Sendern auf, später gab er seine Kandidatur in den Vorwahlen bekannt.

TRUTH.



1. God is real.

2. There are two genders.

3. Human flourishing requires fossil fuels.

4. Reverse racism is racism.

5. An open border is no border.

6. Parents determine the education of their children.

7. The nuclear family is the greatest form of governance known to… pic.twitter.com/MTjhqquwl4 — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) August 24, 2023

Ramaswamy kommt stehts selbstsicher daher, sei es bei Wahlkampfveranstaltungen oder im TV. Für den Vater von zwei Kindern sind Glaube, Familie und Patriotismus die Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme im Land. Obwohl er dem Hinduismus angehört, betont er immer wieder die „Werte des Judentums und Christentums“.

Gegen Nato-Eintritt der Ukraine und gegen „Klimawandel-Agenda“

Bei seinen Auftritten kritisiert Ramaswamy die Außenpolitik der US-Demokraten. So würde er als Präsident etwa kein weiteres Geld in die von Russland angegriffene Ukraine senden. Ramaswamy sprach sich mehrmals gegen einen Eintritt der Ukraine in die Nato aus. Im American Conservative schrieb er am Montag: „Ich werde die russische Kontrolle über die besetzten Gebiete akzeptieren und versprechen, die Bewerbung der Ukraine für die Nato zu blockieren, wenn Russland im Gegenzug aus seinem Militärbündnis mit China aussteigt.“

Kritik erntete er, als er die „Klimawandel-Agenda“ als eine „Täuschung“ bezeichnete, die von neoliberalen Eliten vorangetrieben werde, um Staatsgeld in private Unternehmen zu lenken. Er argumentiert, dass die Menschheit fossile Brennstoffe benötige, um sich weiterzuentwickeln, und fordert strengere Kontrollen für die Einwanderung aus Mexiko.