USA: 100.000 russische Soldaten getötet oder verwundet Russland selbst hat seit langem keine Angaben mehr zu eigenen Gefallenen in der Ukraine gemacht. Nun hat US-Generalstabschef Mark Milley eine Einschätzung de... dpa

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug steht in der Nähe des kürzlich zurückeroberten Dorfes Jampil in der Ukraine. Andriy Andriyenko/AP/dpa

New York -Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Einschätzung des US-Militärs bislang weit mehr als 100.000 getötete oder verwundete Soldaten zu beklagen. Das Gleiche gelte wahrscheinlich für die ukrainische Seite, sagte US-Generalstabschef Mark Milley laut Medienberichten am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede in New York. Zudem seien rund 40.000 ukrainische Zivilisten ums Leben gekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.