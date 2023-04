USA beunruhigt Veröffentlichung von Geheiminfos zu Krieg Während Washington die Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen als ernste Sicherheitsgefahr prüft, beschwichtigt Kiew: Das Datenleck habe keinen Einfl... dpa

Washington/Kiew -Die US-Regierung bemüht sich nach der Veröffentlichung von Geheimdienstdokumenten zum Krieg in der Ukraine um Aufklärung. „Wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag (Ortszeit) in Washington. Das Verteidigungsministerium leite eine behördenübergreifende Prüfung, „welche Auswirkungen dies auf die nationale Sicherheit haben könnte“. Beim Justizministerium laufe eine strafrechtliche Untersuchung. Präsident Joe Biden werde fortlaufend informiert.