USA: China ist die größte Gefahr, Russland „akute“ Bedrohung Russland ist für das Pentagon eine gegnerische Supermacht - aber auf lange Sicht keine so große Bedrohung wie China. Die neue US-Militärstrategie enthält auc... dpa

Washington -Die US-Regierung sieht in ihrer neuen Militärstrategie China als dauerhaft größte Bedrohung. Es sei das einzige Land, dass „sowohl die internationale Ordnung umbauen will als auch zunehmend die Kraft dafür hat“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Vorstellung der Strategie am Donnerstag.