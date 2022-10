USA fordern UN-Untersuchung zum Einsatz iranischer Drohnen Zuletzt hat es immer wieder Bericht über iranische Drohnen gegeben, die im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden. Der Ruf nach einer Untersuchung der Verein... dpa

New York -Die USA haben vor dem UN-Sicherheitsrat eine Untersuchung der Vereinten Nationen zu den Vorwürfen des Einsatzes iranischer Drohnen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine gefordert. „Die UN müssen jede Verletzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen untersuchen und wir dürfen nicht zulassen, dass Russland oder andere die UN am Ausüben ihrer festgeschriebenen Verpflichtungen hindern oder sie bedrohen“, sagte der US-Vertreter Jeffrey DeLaurentis am Freitag bei einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York.