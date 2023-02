USA: Kommen Abrüstungsvertrag weiter nach Inmitten massiver Spannungen setzt Kremlchef Putin den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA aus. Das sei „unglücklich und unverantwortlich... dpa

ARCHIV - Das Pentagon in Washington. Patrick Semansky/AP/dpa

Washington -Washington will nach Russlands Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA den Verpflichtungen daraus weiter nachkommen. „Nichts ändert sich in Bezug auf die Verpflichtungen, die wir zu erfüllen haben“, versicherte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Mittwoch. Russlands Schritt sei „unglücklich und unverantwortlich“.