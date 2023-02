USA: Mehr als 40 Länder im Visier von Chinas Ballon-Spionage China hat mit einem großen Beobachtungsballons den Zorn der Amerikaner auf sich gezogen. Die US-Regierung legt nun nach mit den Spionagevorwürfen gegen Pekin... dpa

dpatopbilder - HANDOUT - Der später vom Militär abgeschossene Ballon vor der Küste des US-Bundesstaats South Carolina. Chad Fish/Chad Fish/AP/dpa

Washington/Peking -China hat nach Angaben der US-Regierung mit einer Flotte von Spionageballons mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten ins Visier genommen. Das erklärte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Donnerstag in Washington. Die US-Regierung wende sich direkt an die Länder, um sie über den Umfang des chinesischen Überwachungsprogramms zu informieren.