Washington - US-Präsident Joe Biden hat die Bekanntgabe von neuen Maßnahmen angekündigt, um mehr Amerikaner zum Impfen gegen das Coronavirus zu bewegen. In diesem Zusammenhang prüft die US-Regierung laut Biden auch eine Impfpflicht für die mehr als zwei Millionen Bundesangestellten des Landes. Diese werde „in Erwägung gezogen“, sagte Biden bei einem Treffen mit den Chefs der Geheimdienste. Eine Option, die laut dem Sender NPR in Betracht gezogen wird: Die Überprüfung, ob Bundesangestellte gegen Covid-19 geimpft sind, erfolge mithilfe einer „Impfbescheinigung“, sagte eine mit den Überlegungen vertraute Quelle dem Sender. Gemäß der Richtlinie müssten Bundesangestellte, die nicht als geimpft bestätigt wurden, während der Arbeit durchgehend Masken tragen und regelmäßig getestet werden, sagte eine namentlich nicht genannte Quelle dem Sender.

Die USA müssten bei der Impfkampagne „besser werden“. Bei einer Pressekonferenz sagte er zu einer Reporterin, er hoffe, dass sie geimpft sei, den Geimpfte seien „schlauer“ als Nicht-Geimpfte. Biden sagte, das größte Problem seien die 100 Millionen Amerikaner, die nicht geimpft seien. Wenn alle geimpft wären, wäre man in der Bekämpfung der Pandemie schon weiter.

Bidens Gesundheitschef Anthony Fauci sagte allerdings auf MSNBC, dass die neue Delta-Variante sich anders verhalte als die Alpha-Variante. Die neue Variante erzeuge eine höhere „Viruslast“ im Nasen-Rachen-Bereich, weshalb sie ansteckender sei. Diese Erkenntnisse seien neu, weil „sich das Virus verändert hat“, sagte Fauci. Daher müssten die Gesundheitsbehörden jetzt ihre Strategien wieder ändern. Daher empfiehlt die US-Gesundheitsbehörde CDC nun auch Geimpften wieder das Tragen von Masken. Diese sollten in Hochrisikogebieten innerhalb der USA in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Fauci hatte sich im Lauf der vergangenen Monate sehr unterschiedlich zu Masken geäußert. Zunächst hat er Masken als nutzlos bezeichnet. Später hatte er sich für das Tragen von zwei Masken ausgesprochen. Danach sagte er, Geimpfte bräuchten keine Masken, nun sollen auch Geimpfte wieder Masken tragen.

CDC-Behördenleiterin Rochelle Walensky sagte: „Für Gebiete mit erheblichen und hohen Übertragungsraten empfiehlt die CDC vollständig Geimpften, in öffentlichen Innenräumen Maske zu tragen.“ Die Wirksamkeit der Impfstoffe sei zwar auch bei der Delta-Variante „hoch“, sagte Walensky. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse („new science“) deuteten jedoch darauf hin, „dass in seltenen Fällen einige Geimpfte ansteckend sein und das Virus auf andere übertragen können“. Die Masken sollen auch in Schulen getragen werden, und zwar von Schülern, Lehrern und dem gesamten sonstigen Personal. Walensky bezeichnete die neuen Erkenntnisse als „besorgniserregend“. In Israel war kürzlich eine Studie von Regierungsberatern aufgetaucht, der zufolge die Wirkung der Impfung bei bestimmten Altersgruppen deutlich unter 60 Prozent liege. Die israelische Regierung zweifelt jedoch an den Daten ihrer eigenen Behörden und bezeichnete die Studie als „spekulativ“.

Das Weiße Haus ordnete am Dienstag an, dass alle seine Mitarbeiter in Washington wieder Masken tragen müssen.

Die New Yorker Metropolitan Opera kündigte unterdessen an, nur Geimpfte in seine Vorstellungen ab der kommenden Spielzeit zu lassen. Sowohl Publikum als auch die auftretenden Künstler müssen einen vollständigen Impfschutz vorweisen, wie das Haus am Dienstag mitteilte. „Die Met wird ein vollständig geimpftes Haus sein“, hieß es in einer E-Mail an die Besucher des Opernhauses.

In der Impfdebatte haben bereits die Stadt New York und der Bundesstaat Kalifornien ein Zeichen gesetzt. Sie kündigten an, dass sich die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes entweder impfen lassen oder wöchentliche Corona-Tests machen müssen. Das US-Ministerium für Veteranenangelegenheiten erließ als erste Bundesbehörde eine Impfpflicht für sein Gesundheitspersonal. Allerdings gibt es auch in Kalifornien Irritationen. So schickte der demokratische Gouverneur, Gavin Newsom, seine Kinder in ein Ferienlager, in dem die Kinder nicht zu Tragen von Masken gezwungen werden. Es ist in Kalifornien allerdings Vorschrift, dass Kinder in Lagern Masken tragen müssen. Nachdem Bilder seiner Kinder ohne Masken in die Öffentlichkeit kamen, holte Newsom die Kinder aus dem Lager zurück, wie CBS berichtet. Als Begründung gab der Gouverneur an, er und seine Frau hätten bei der Anmeldung übersehen, dass das Lager die Maskenpflicht für Kinder nicht vorschreibe.