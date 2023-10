USA schicken Flugzeugträger ins Mittelmeer, um Israel zu unterstützen

Nach den Anschlägen der Hamas gegen Israel bereitet sich das Land auf weitere militärische Auseinandersetzungen vor. Wo und in welchem Ausmaß diese erfolgen werden, war am Mittwoch noch unklar. So gab es zwar zahlreiche Spekulationen über eine mögliche Bodenoffensive in Gaza, doch gilt eine solche als gefahrenreich. Es wird erwartet, dass die israelischen Streitkräfte in Hinterhalte geraten könnten, sich durch Minenfelder kämpfen müssten oder in Guerillakämpfe verwickelt würden. Eine weitere Front könnte ein Krieg im Norden gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah sein. Die Hisbollah im Libanon kündigte nach der Entsendung eines amerikanischen Flugzeugträgers ins östliche Mittelmeer an, sie sei bereit für den Kampf: „Die Entsendung von Flugzeugträgern in die Region mit dem Ziel, die Moral des Feindes und seiner frustrierten Soldaten zu heben, offenbart die Schwäche der zionistischen Militärmaschinerie“, hieß es in einer Mitteilung der Gruppe vom Mittwoch. „Der Widerstand ist bereit zur Konfrontation.“ Der US-Flugzeugträger Gerald Ford soll Israel mit Munition versorgen und bei der Raketenabwehr unterstützen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es mehrere kleine Gefechte mit Raketen an der Demarkationslinie. An der sogenannten Blauen Linie patrouillieren seit Jahren auch bewaffnete Soldaten der UN-Beobachtermission Unifil.

Israel hat am Mittwoch die Weichen gestellt, um den Oberbefehl über die Armee in die Hände von Fachleuten zu legen: Nach tagelangen Verhandlungen sei eine Einigung erzielt worden, um die Oppositionspartei Nationale Einheit des früheren Generals Benny Gantz in ein kleines „Kriegs-Kabinett“ zu integrieren, gaben Premierminister Benjamin Netanjahu und Gantz in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Wie von Gantz gefordert, wird dieses Kriegskabinett geschaffen, um die militärische Führung sicherzustellen., Ihm werden nur Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und Gantz angehören werden. Der ehemalige Armeegeneral der Nationalen Einheit, Gadi Eisenkot, wird zusammen mit Minister Ron Dermer als Beobachter im Kriegskabinett fungieren. Eisenkot hat bereits gegen die Hisbollah gekämpft und dementsprechend Erfahrung.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für die Dauer des Krieges werden fünf Mitglieder der Nationalen Einheitspartei in ein umfassenderes „Sicherheitskabinett“ aufgenommen, das unter jeder Regierung tätig ist – Gantz, Eisenkot, der Knesset-Abgeordnete Gideon Sa’ar und zwei weitere, die noch festgelegt werden müssen. Für Oppositionsführer Yair Lapid ist ein Posten im Kriegskabinett reserviert. Lapid hat sich bisher geweigert, der Notregierung beizutreten, wenn die rechtsextremen Parteien Religiöser Zionismus und Otzma Yehudit in der Regierung bleiben.

Es wurde vereinbart, dass während des Krieges keine Gesetze in der Knesset oder Regierungsbeschlüsse vorgelegt werden, die nichts mit der Bewältigung des Krieges zu tun haben. Ob die Doppelstruktur mit einem Kriegs- und einem Sicherheitskabinett funktionieren wird, ist unklar. Von linksliberaler Seite wird Gantz vorgeworfen, sich nun mit Netanjahu gemein zu machen. Gantz war bereits während Covid als besonderer Hardliner in die Kritik geraten. Große Teile der israelischen Bevölkerung sind jedoch erleichtert, nach Tagen des Chaos endlich jemanden mit Militärkompetenz an der Spitze zu sehen.

Unterstützung bekam Israel unterdessen aus den USA. Am Mittwoch waren an der Autobahn Ayalon Transparente zu lesen, mit denen sich bei US-Präsident Joe Biden bedankt wurde. Biden hatte mit einer emotionalen TV-Ansprache den Nerv der israelischen Bevölkerung getroffen. Viele Israelis sagen, die Rede habe sie viel mehr bewegt als die bisherigen eher distanzierten Wortmeldungen Netanjahus. Der Angriff gegen Israel sei „ein Akt des puren Bösen“, sagte Biden am Dienstag in einer Fernsehansprache im Weißen Haus. „Die USA stehen hinter Israel. Wir werden sicherstellen, dass der jüdische und demokratische Staat Israel sich verteidigen kann – heute, morgen, wie wir es immer getan haben.“

„Wie jedes Land der Welt hat Israel das Recht und sogar eine Pflicht, auf diese heimtückischen Angriffe zu antworten“, sagte Biden. Er rief den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, mit dem er kurz vor seiner Ansprache telefoniert hatte, zugleich indirekt zur Rücksichtnahme gegenüber Zivilisten im Gazastreifen auf. „Terroristen greifen gezielt Zivilisten an und töten sie“, sagte Biden. Demokratien wie die USA und Israel würden sich dagegen an das Kriegsrecht halten.



Biden sagte, bei dem am Samstag gestarteten Hamas-Angriff seien „mindestens 14 amerikanische Bürger“ getötet worden. Er bestätigte zudem, dass sich unter den von der Hamas genommenen Geiseln auch US-Staatsangehörige befinden. Biden kündigte an, dass amerikanische Experten den israelischen Behörden helfen sollen, die Geiseln freizubekommen.

Der US-Präsident kündigte zudem an, wenn nötig weitere Streitkräfte in die Region zu entsenden. Die USA hätten nach Beginn des Hamas-Angriffs bereits zur „Abschreckung“ zusätzliche Kräfte in die Region entsandt, darunter einen Flugzeugträger. „Wir sind bereit, wenn nötig zusätzliche Mittel zu bewegen“, sagte Biden.



Seine Botschaft an jedes Land und jede Organisation, die die jetzige Situation gegen Israel ausnutzen wolle, sei eindeutig, fügte der Präsident in Anspielung unter anderem auf den Iran hinzu: „Tut es nicht. Tut es nicht. Unsere Herzen mögen gebrochen sein, aber unsere Entschlossenheit ist klar.“

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken wird nun nach Israel reisen. Der für Donnerstag geplante Besuch werde „eine Botschaft der Solidarität und Unterstützung“ darstellen, sagte Außenamtssprecher Matthew Miller am Dienstag.



Präsident Biden rief derweil in seiner Ansprache den US-Kongress auf, neue Militärhilfen für Israel und grundsätzlich für die „sehr wichtigen Partner“ der USA zu billigen. (mit AFP)