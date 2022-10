„USA und Russland müssen sich einigen, dann ist der Krieg zu Ende“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sagt, die Entscheidung über den Frieden in Europa falle in Washington und Moskau.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem öffentlichen Interview mit der Berliner Zeitung und dem Magazin Cicero seine Position zum Krieg in Europa und zum aktuellen geopolitischen Umfeld erläutert. Orbán nimmt unter den Staats- und Regierungschefs der EU eine Minderheitsposition ein: Er sagt, zuallererst müsse es eine „Feuerpause“ geben – und zwar „zwischen Amerika und Russland“. Danach müsse es Verhandlungen zwischen Washington und Moskau geben. Nur so könne der Krieg beendet werden. Orbán: „Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen abgeschlossen wird, der lebt nicht auf dieser Welt. Die Machtrealität ist anders.“