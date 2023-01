USA und Südkorea wollen Militärmanöver ausbauen Nordkorea erweitert trotz UN-Resolutionen sein Test-Programm mit atomwaffenfähigen Raketen und sorgt damit für weitere Spannungen. Als Reaktion will Südkorea... dpa

Lloyd Austin (l), US-Verteidigungsminister, schüttelt dem südkoreanischen Verteidigungsminister Lee Jong Sup nach einer gemeinsamen Pressekonferenz die Hand. ssphoto Agency via AP/dpa Jeon Heon-Kyun/Pool European Pre

Seoul -Angesichts der wachsenden Spannungen mit Nordkorea wollen die USA und ihr Verbündeter Südkorea ihre gemeinsamen Militärübungen in diesem Jahr weiter ausbauen. Das kündigten US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein südkoreanischer Amtskollege Lee Jong Sup am Dienstag in Seoul an. Ziel sei es, die Fähigkeiten des Bündnisses einschließlich des Informationsaustauschs und der gemeinsamen Planung und Konsultationen zu verstärken, um auf die Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu antworten.