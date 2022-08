USA und Taiwan kündigen formelle Handelsgespräche an Offizielle Kontakte der USA zu Taiwan sind Peking ein Dorn im Auge. Aber Washington lässt sich nicht einschüchtern. Wohin sollen die Handelsgespräche der USA... dpa

HANDOUT - Nancy Pelosi (l), Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, trifft während ihres Taiwan-Besuchs Außenminister Joseph Wu. reign Affairs/AP/dpa Uncredited/Taiwan Ministry of Fo

Peking/Taipeh/Washington -Die Aufnahme formeller Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan sorgen für neue Verstimmungen im Verhältnis zu China. Die Regierungen in Washington und Taipeh kündigten am Donnerstag an, formelle Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen zu wollen. Die erste Runde solle im „frühen Herbst“ stattfinden, teilte das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai mit. Beide Seiten wollten die Handels- und Investitionsbeziehungen vertiefen.