Václav Havel: Auf dem Weg der „samtenen“ Revolution

Václav Havel (1936-2011) gehört zu jenen unwahrscheinlichen Figuren, die in politischen Umbruchzeiten aus den vermeintlichen Nischen der Gesellschaft ins Zentrum der Politik rücken, weil sie den Menschentypen verkörpern, den der historische Moment verlangt: hier ein großbürgerlich grundierter, intellektueller Freidenker ohne Arg, der erfolgreiche Theaterstücke verfasst hatte. Ein Wahrheitssucher, der laut den Prager Frühling unterstützt hatte und 1977 zu den Initiatoren der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 gehörte. Weder fünf Haftjahre noch Publikations- und Aufführverbot konnten ihn einschüchtern. Václav Havel und seine politischen Schriften gaben Orientierung für alle, die sich nicht länger mit dem alten System abfinden wollten. Als der Umbruch 1989 die Tschechoslowakei erfasste, stand er bereit. Kaum war in Berlin die Mauer gefallen, bewirkte die „samtene Revolution“ innerhalb weniger Wochen den gewaltfreien Übergang vom Realsozialismus zu einer demokratischen Ordnung, der parteilose Dissident Havel wurde Präsident in Prag, machte „apolitische Politik“, wie er selber sagte.