Vasili Franco: Rot-Grün-Rot scheiterte an SPD-Spitze

Berlin -Der Berliner Grünen-Abgeordnete Vasili Franco hat sich enttäuscht über das voraussichtliche Ende der Koalition aus SPD, Grünen und Linken gezeigt. „Letztendlich scheiterte Rot-Grün-Rot an einer SPD-Spitze ohne Fähigkeit zur Selbstkritik“, schrieb Franco am Donnerstag bei Twitter. Zwar hätten CDU und SPD eine Mehrheit im Parlament. „Das Problem: Sie besteht aus der Generation 45+, hat keine Vision für die Stadt und bedeutet einen Rückschritt in allen relevanten Zukunftsfragen.“