Vatikan: Papst soll Klinik am Samstag verlassen Papst Franziskus geht es besser. Der Vatikan kündigt an, dass der Pontifex am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen werden soll. Am Palmsonntag wird er auf d... dpa

Das Krankenhaus Agostino Gemelli ist auf dem Teleprompter eines Fernsehjournalisten zu sehen. Der Papst hält sich wegen einer Atemwegsinfektion vorerst im Krankenhaus Agostino Gemelli auf. Andrew Medichini/AP

Rom -Papst Franziskus will rechtzeitig zu den wichtigen Kirchenfeiern vor und an Ostern in den Vatikan zurückkehren. Nach drei Nächten soll er das Krankenhaus an diesem Samstag wieder verlassen, wie Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Freitag ankündigte. Nach Auswertung der jüngsten medizinischen Tests dürfe das Oberhaupt der katholischen Kirche nach der stationären Behandlung in der Poliklinik Gemelli in seine Wohnung zurückkehren. Es sei vorgesehen, dass der Pontifex bereits zu der Feier am Palmsonntag auf dem Petersplatz anwesend sein werde, hieß es weiter.