Es gibt wirklich eine Reihe von objektiven Gründen für schlechte Laune zurzeit. Umstände, die nichts mit der persönlichen Situation, sondern mit der allgemeinen Lage zu tun haben. Das betrifft vor allem Corona. Es ist der dritte Winter in Folge, der nun ungemütlich wird. Wir haben es so satt, dass das nie aufhört, und endlich wird uns klar, dass dies auch in Zukunft noch lange nicht aufhören wird. Das Leben mit Corona wird nur anders werden von Jahr zu Jahr.

Täglich verkündet das Robert-Koch-Institut neue Höchststände. Am Mittwoch waren es wieder über 50.000 Neuinfektionen. Aus den Krankenhäusern hören wir, wie erschöpfte Ärzte und Pflegekräfte über letzte Betten und ungeimpfte Patienten auf den Intensivstationen stöhnen. Menschen, die manchmal nicht mal einsehen wollen, dass sie sich infiziert haben. Wir hören von Bekannten, die jetzt doch krank wurden, trotz Impfung. Wir arbeiten wieder im Homeoffice und denken darüber nach, ob man in dieser Situation noch auf einen Weihnachtsmarkt gehen soll und wie das überhaupt werden wird mit Weihnachten.

So gesehen fühlt es sich an wie eine Notlage. Da hat Angela Merkel, unsere demnächst aus dem Amt scheidende Bundeskanzlerin, schon recht. Und trotzdem ist es mindestens missverständlich, wenn sie sagt, auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Verlängerung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gebe, könne es für sie keinen Zweifel geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden. Merkel verknüpft da zwei unterschiedliche Dinge. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Die epidemische Notlage, die am Donnerstag im Bundestag unter den neuen Mehrheiten wohl auslaufen wird, ist eine Rechtskonstruktion und kein Gefühl. Sie gibt der Regierung mehr Macht, hebelt die Rechte der Parlamente in Bund und Ländern aus und ist ein Mittel des Ausnahmezustands.

Tatsächlich ist das einigermaßen schwer zu verstehen, wenn man sich nicht mit den Inhalten beschäftigt. Denn wir haben ja Not in den Krankenhäusern. Die haben wir allerdings auch jetzt schon. Es wird aber nichts besser, nur weil die Regierung allein entscheidet und pauschal über alle Länder unabhängig von der Lage vor Ort Lockdowns verhängen und Schulen schließen kann.

Es ist jetzt Zeit dafür, wieder Verantwortung zu übernehmen in den Parlamenten vor allen Dingen auf Länderebene. Damit das gelingen kann, wird das Infektionsschutzgesetz reformiert. Die Änderungen sind zahlreich und detailliert. Es wird den Ländern möglich sein, je nach Corona-Lage vor Ort individuelle Regelungen am Arbeitsplatz, dem öffentlichen Verkehr und für Veranstaltungen zu verhängen. Es wird nach wie vor möglich sein, Kontakte zu beschränken und Weihnachtsmärkte abzusagen, sollte das nötig sein. Es wird auch weiterhin bundeseinheitliche Vorschriften geben. Die müssen die Länder dann umsetzen. Das ist allerdings auch jetzt schon so – mit epidemischer Notlage.

Man kann natürlich trotzdem den Stilwechsel gerade jetzt für ein falsches Signal halten. Vieles hängt ja am Gefühl. Weil die Infektionszahlen den Sommer über niedrig waren und viele geimpft sind, wurde das Risiko, sich zu infizieren, nicht mehr als sehr hoch eingeschätzt. Das hat sich seit kurzem, seit sich die Delta-Variante so richtig ausgebreitet hat, aber wieder verändert. Corona bestimmt schon wieder den Alltag, ist in den Nachrichten präsent und löst Ängste aus. Es ist Unfug zu behaupten, dass die Menschen nicht wahrnehmen, wie die Lage ist.

Absurd ist außerdem, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das Ende der pandemischen Notlage am lautesten beweint. Wo doch in seinem Bundesland die Lage besonders prekär ist. Er hätte schon vor Wochen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln härtere Maßnahmen beschließen können. Das tut er erst jetzt.

Letztlich geht es wie bei allem auch hier darum, Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht nur in Bayern. Jeder Einzelne muss sich in unserer neuen Corona-Normalität überlegen, wie er sich und andere schützt. Jetzt und vielleicht in jedem Winter der nächsten Jahre. Durch Impfungen, Abstand und manchmal vielleicht mit Zuhausebleiben. Der Staat muss uns schützen in Situationen, wo wir das nicht selbst tun können, in denen wir die Gefahren nicht überblicken können, dort, wo die Pandemie immer wieder aufs Neue angetrieben wird. Dafür gibt es das Infektionsschutzgesetz. Es muss jetzt immer besser werden, ohne die Rechte der Bürger mehr als nötig zu beschneiden.

Das ist ein großer Anspruch an ein Gesetz und es wird Scharen von Juristen und Epidemiologen weiterhin beschäftigen, die Rechtslage der Lage im Land immer wieder anzupassen. Aber das Breitschwert eines Ausnahmezustands hilft eben auf Dauer nicht weiter. Das führt nur zu Ungerechtigkeit und hat am Ende vor Gerichten dann auch keinen Bestand.