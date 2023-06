„Verantwortungslos“: Berliner Grüne attackieren Schwarz-Rot

Berlin -Gut fünf Wochen nach Start des schwarz-roten Senats in Berlin haben die Grünen dem neuen Bündnis mangelndes Engagement für den Klimaschutz vorgeworfen. CDU und SPD erweckten den Eindruck, als könne alles bleiben wie es sei, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Susanne Mertens am Samstag bei einem Parteitag in Moabit. „Es ist verantwortungslos, den Menschen Sand in die Augen zu streuen, und es ist gefährlich.“

Die Wahrheit sei, dass Veränderung längst begonnen habe, so Mertens. „Wer angesichts der Klimakrise nur den Status quo oder die ferne Zukunft beschwört, vollzieht in Wahrheit die Rolle rückwärts. Wir haben keine Zeit für Rückschritt.“

Auch in anderen wichtigen Politikfeldern, etwa der Bildung oder beim Thema Verwaltungsreform, attestierte Mertens CDU und SPD einen schlechten Start und schlechte Politik. „Die schwarz-rote Koalition ist sich in fast allen relevanten politischen Fragen nur im kleinsten machtpolitischen Nenner einig.“ Der Koalitionsvertrag sei ein Füllhorn von Wünschen und falschen Versprechungen. In Berlin drohten Rückschritt und drei Jahre Stillstand. „Statt Mut zu Veränderungen und guten Lösungen für alle gibt es die reine Klientelpolitik.“

Mertens weiter: „Wir Bündnisgrüne werden unsere Aufgaben als Opposition umso ernster nehmen. Wir werden genauso kritisch wie konstruktiv die schwarz-rote Koalition begleiten und zugleich zeigen, wie es anders und besser geht.“ Die Grünen wollten der Politik des neuen Senats „klare Ziele und konkrete Konzepte“ entgegenstellen, gerade wenn es um die Bewältigung der Klimakrise gehe.

Die Landesdelegiertenkonferenz war die erste der Grünen nach der Wiederholungswahl im Februar. Bei dem Treffen diskutierten die Delegierten über einen Leitantrag des Landesvorstands, in dem eine stärkere Verankerung des Klimaschutzes in allen gesellschaftlichen Bereichen und in der Wirtschaft gefordert wird.

Das zwar nicht schlechte, aber gemessen an den eigenen Ansprüchen ernüchternde Abschneiden der Grünen bei der Wiederholungswahl im Februar und eine Analyse der Gründe sollten auf dem Parteitag keine große Rolle spielen. Dazu ist nach Angaben der Parteispitze am 14. Juni ein sogenannter kleiner Parteitag geplant.

Die Grünen hatten bei der Wahl 18,4 Prozent erreicht und waren damit hinter der CDU und ganz knapp hinter der SPD auf Platz drei gelandet. Die Regierungsbeteiligung ging nach gut sechs Jahren verloren, weil sich die SPD für eine Koalition mit der CDU und gegen eine Fortsetzung des Dreierbündnisses mit Grünen und Linken entschied.

Mertens sagte, es sei den Grünen nicht immer gelungen, die Menschen etwa in der Klimapolitik mitzunehmen. „Wir haben zwar klar gesagt, was alles zu tun ist. Aber das Wie war und ist manchen nicht klar.“ Solchen Stimmen hätten die Grünen „nicht genau zugehört“. In der Diskussion forderten etliche Delegierte, Lehren für die Zukunft zu ziehen. Dazu gehöre, die Berliner Außenbezirke stärker mit in den Blick zu nehmen und nicht nur die Innenstadt.

Die frühere Senatorin und jetzige Fraktionschefin Bettina Jarasch versuchte, der Enttäuschung über den Machtverlust und den Gang in die Opposition etwas entgegenzusetzen: „Auch Opposition ist eine verdammt wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe“, sagte sie zu den Delegierten. „Lasst uns so stark werden, dass 2026 niemand an uns vorbei kommt.“ 2026 steht die nächste Wahl zum Abgeordnetenhaus an.