Berlin - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht auszusetzen. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) findet, dass diese gesetzliche Regelung auf den Prüfstand gehöre, nachdem die allgemeine Impfpflicht vorerst gescheitert ist. Die Caritas wiederum stellt den Schutz vulnerabler Gruppen vor Covid-19 in den Vordergrund und damit derer, die mit diesen Gruppen Kontakt haben. Und der Impfstoff-Forscher Leif Erik Sander von der Charité in Berlin hält eine hohe Impfquote für erstrebenswert.

Ein gemischtes Bild hat sich am Mittwoch bei einer Anhörung von Sachverständigen im Gesundheitsausschuss des Bundestages ergeben. Zur Debatte standen zwei Anträge. Einer von der Union unter der Überschrift: „Einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt solide vorbereiten“, der etliche ungeklärte Fragen sieht und einen bundesweit einheitlichen Vollzug erreichen will. Die AfD befürchtet, dass 200.000 Pflegebedürftige nicht mehr versorgt werden könnten, sollte nicht geimpftes Personal aus dem Verkehr gezogen werden. In ihrem Antrag verlangt die Fraktion, die Impfpflicht abzuschaffen.

DKG-Vorstandschef Gerald Gaß konnte zwar auf eine Impfquote in Deutschlands Kliniken von 95 Prozent verweisen. „Doch das ist ein Durchschnittswert“, sagte Gaß im Ausschuss. Teilweise äußerten einzelne Häuser die Sorge, durch die Suspendierung von Pflegekräften und anderem Fachpersonal ihr Leistungsangebot einschränken zu müssen. „Vor allem in Bundesländern, in denen allgemein die Impfbereitschaft niedrig ist.“

Krankenhausgesellschaft: Impfpflicht nicht mehr vermittelbar

Die DKG sieht die Gefahr, dass im Herbst die Zahl der Corona-Patienten wieder zunimmt, die Kliniken stark strapaziert werden. Eine altersbezogene Impfpflicht hätte die Situation spürbar entspannt, doch die kommt vorerst nicht. Da auch viele Beschränkungen zum Impfschutz weggefallen seien, heißt es in einer schriftlichen DKG-Erklärung, „ist es nicht mehr vermittelbar, warum die Krankenhäuser mit einem hohen bürokratischen Aufwand belastet werden, um die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis zum 31. Dezember 2022 zu erfüllen“. Pflegekräfte gesetzlich verpflichtend immunisiert, Patienten nicht immunisiert – diese Rechnung gehe nicht auf.

Ähnlich argumentierte Pascal Tschörtner vom bpa. Er bemängelt, dass wichtige Haftungsfragen ungeklärt seien. „Etwa die Frage, ob eine Einrichtung die Lohnfortzahlung aussetzen kann, wenn das zuständige Gesundheitsamt noch kein Tätigkeitsverbot ausgesprochen hat.“ Fast noch wichtiger: Dürfen nicht vollständig immunisierte Beschäftigte unmittelbar Patienten versorgen, solange ein solches Verbot ausbleibt? Wer haftet im Schadensfall? „Wir rechnen nicht mit personellen Verlusten im Tausenderbereich“, sagte Tschörtner, „aber der Mangel in der Pflege ist seit Jahren eklatant. Mit jedem, der geht, spitzt sich die Lage zu.“ Der bpa regt an zu prüfen, ob mildere Maßnahmen wie engmaschige Tests ausreichen würden.

Ein Monitoring schwebt Elisabeth Fix von der Caritas vor. „Wir wissen nicht, wie hoch die Impfquote in den einzelnen Bundesländern ist.“ Dies sei jedoch nötig, um personelle Engpässe abschätzen zu können. „Außerdem muss evaluiert werden, wie die Betretungsverbote in einzelnen Bundesländern umgesetzt werden“, sagte Fix, die festhielt, dass die Caritas an einer einrichtungsbezogen Impfpflicht festhalten wolle, obwohl die allgemeine Impfpflicht ausbleibt.

Das Gesetz ist gut, es wird nur schlecht umgesetzt – so lässt sich die Haltung des Deutschen Städtetages zusammenfassen. Für den äußerte der Beigeordnete Stefan Hahn die Vermutung, „dass Betretungsverbote erst im September ausgesprochen werden können“. Da die Impfpflicht am Jahresende auslaufe, lohne sich der Aufwand kaum. Die Politik solle daher frühzeitig über eine Verlängerung nachdenken. „Es spricht vieles dafür, bis zum Abschluss der erneuten Diskussion von harten Sanktionen abzusehen.“ An diesem Donnerstag berät das Plenum des Bundestag über die Anträge von Union und AfD.