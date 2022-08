Verband sieht große Probleme für Kitas in Berlin Der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger in Berlin sieht etliche der Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht. Als Gründe nannte Geschäftsführer L... dpa

Berlin -Der Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger in Berlin sieht etliche der Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht. Als Gründe nannte Geschäftsführer Lars Békési am Mittwoch einen immer dramatischeren Fachkräftemangel sowie steigende Sachkosten, die bei Energie und Lebensmitteln in den letzten Monaten geradezu explodiert seien. Nötig sei ein entschlossenes Gegensteuern des Senats mit einer auskömmlichen Finanzierung der Kitas.