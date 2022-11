Verband: Vom Land konkrete Hilfszusagen für soziale Träger Vom Sozialgipfel in der Potsdamer Staatskanzlei erwartet der Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Landesverbandes Brandenburg konkrete Hilfszusagen für die... dpa

Potsdam -Vom Sozialgipfel in der Potsdamer Staatskanzlei erwartet der Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Landesverbandes Brandenburg konkrete Hilfszusagen für die sozialen Träger. Es werde Unterstützung für die gesamte soziale Infrastruktur gebraucht, darunter ambulante Beratungsdienste, Schuldnerberatungen, Selbsthilfekontaktgruppen und Jugendklubs, machte Andreas Kaczynski am Montag im RBB-Inforadio deutlich. Da gebe es bereits „positive Signale“ der Landesregierung. Kaczynski sieht den Gipfel allerdings nur als einen Anfang. Die Energie-und Wohnungswirtschaft fehle bei dem Treffen in der Staatskanzlei, kritisierte er.