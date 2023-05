Verband warnt vor Mangel an Hausärzten in Brandenburg

Die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg (KVBB) warnt vor einem zunehmenden Mangel an Hausärzten. Bis 2030 gingen rund 600 Hausärzte in den Ruhestand, ...

Potsdam -Die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg (KVBB) warnt vor einem zunehmenden Mangel an Hausärzten. Bis 2030 gingen rund 600 Hausärzte in den Ruhestand, sagte die Vorsitzende Catrin Steiniger der „Ärzte-Zeitung“ (Freitag/online). Und während es bei Facharztpraxen durchaus Interesse für eine Nachfolge gebe, sei es heute schon schwierig, frei werdende Hausarzt-Praxen wieder zu besetzen. „Bei jeder zweiten Praxis gibt es gar keine Bewerber für die Nachfolge mehr“, sagte Steiniger.

Notwendig sei es, die Leistungen der Ärzte ohne Budget zu entlohnen, um Mediziner aus den Krankenhäusern in eine eigene Praxis zu locken, meinte Steiniger. „Wir brauchen einen Bürokratieabbau, und eine Digitalisierung, die vor Ort in der Praxis tatsächlich nutzt.“

Zudem könnte es notwendig werden, bestimmte Leistungen an ausgebildete Helfer zu delegieren, sagte Steiniger. So könnten schon jetzt Hausbesuche zur Verabreichung von Medikamenten von entsprechend ausgebildeten Medizinischen Fachangestellten übernommen werden. „Auch wenn es darum geht, wie der Allgemeinzustand eines Patienten ist, und ob er oder sie dringend einen Arzt sehen muss, könnte das delegiert werden“, sagte die KV-Vorsitzende. „Das sind Gedanken, die wir auf jeden Fall weiter denken müssen, in unserem eigenen Interesse.“