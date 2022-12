Verbände erklären Insektenschutz-Gesetz für gescheitert Seit zweieinhalb Jahren haben Naturschützer mit den Koalitionsfraktionen über ein Gesetz für einen größeren Insektenschutz verhandelt, um Artensterben zu ver... dpa

Potsdam -Ein verbindliches Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Stickstoffdünger in Schutzgebieten für mehr Insektenschutz in Brandenburg ist vorerst vom Tisch. Mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände erklärten die Gespräche über einen Gesetzentwurf am Donnerstag für gescheitert. Der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Brandenburg machten dafür den Landesbauernverband sowie die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU verantwortlich. Der Koalitionspartner Grüne zeigte sich enttäuscht. SPD und CDU sehen den Dialog noch nicht am Ende.