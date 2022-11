Verdächtiger nach Attacke auf Lkw-Fahrer in Klinik Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin ist der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. D... dpa

Berlin -Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin ist der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung bei dem 48-Jährigen aus dem Obdachlosen-Milieu. Der deutsche Mann soll den Lkw-Fahrer am vergangenen Montag nach dem Unfall im Stadtteil Wilmersdorf mit einer Radfahrerin unvermittelt angegriffen und ihm eine Stichverletzung zugefügt haben. Der 64-Jährige kam in eine Klinik, konnte diese laut Polizei inzwischen verlassen.