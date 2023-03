Verdächtiges Schiff nach Nord-Stream-Explosionen durchsucht Ende September reißen Explosionen Löcher in Nord Stream 1 und 2. Die Bundesanwaltschaft hat ein Schiff im Visier, mit dem die Täter möglicherweise den Spreng... dpa

ARCHIV - Ende September waren die von Russland nach Deutschland führenden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 schwer beschädigt worden. Swedish Coast Guard/dpa/Archiv

Karlsruhe -Bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft im Januar ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, die am 26. September 2022 an den Pipelines explodiert waren, teilte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde auf Anfrage mit.