Verdi erhöht Druck: Neue Warnstreiks Erneut stehen Einschränkungen bei Müllabfuhr und in Krankenhäusern an: Die Gewerkschaft Verdi kündigt kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde in Berlin und B... dpa

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Berlin -Kurz vor der anstehenden Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst erhöht die Gewerkschaft Verdi auch in Berlin und Brandenburg weiter den Druck auf die Arbeitgeber. Für Donnerstag und Freitag ruft die Gewerkschaft die kommunalen Beschäftigten in beiden Bundesländern zu neuerlichen Warnstreiks auf, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind an den beiden Tagen in Berlin kommunale Krankenhäuser, die Wasserbetriebe, die Stadtreinigung und das Studierendenwerk. Am 27. März soll es an der Charité, bei Vivantes und am Jüdischen Krankenhaus einen weiteren Warnstreik geben.