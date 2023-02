Verdi ruft zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst auf Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in Berlin zu einem Warnstreik am kommenden Donnerstag aufgerufen. Anlass sei die bislang ergeb... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Öffentlichen Dienst in Berlin zu einem Warnstreik am kommenden Donnerstag aufgerufen. Anlass sei die bislang ergebnislose Tarifrunde für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.