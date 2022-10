Verfassungsbedenken gegen zweiten Corona-Ausschuss Ein Gutachten des Landtags sieht erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Antrag der AfD-Fraktion für einen zweiten Corona-Untersuchungsausschuss ... dpa

Potsdam -Ein Gutachten des Landtags sieht erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Antrag der AfD-Fraktion für einen zweiten Corona-Untersuchungsausschuss in Brandenburg. Ein Grund sei die voraussichtlich einhergehende Doppelung von Untersuchungen mit dem bestehenden Corona-Ausschuss, heißt es in dem Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes, über das der Hauptausschuss am Mittwoch in Potsdam beriet. Außerdem sei es nicht zulässig, „wertende und durch unzutreffende tatsächliche Annahmen geprägte Fragen zu stellen“. So verweist das Gutachten darauf, dass die AfD in ihrem Antrag von „ungewöhnlich vielen Nebenwirkungen“ von Impfstoffen und von „außergewöhnlicher Härte“ beim Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten schreibe.