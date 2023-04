Verfassungsschutz: Bedrohung durch IS nicht unterschätzen Weil der IS in Afghanistan an Raum gewinnt, mahnen deutsche Sicherheitsbehörden zu Wachsamkeit. Man habe „alle möglichen Szenarien im Blick“ - darunter auch ... dpa

ARCHIV - Eine Flagge des IS weht 2014 im irakischen Rawa. Obwohl die Terror-Organisation in Syrien und im Irak als weitestgehend besiegt gelte, sei die Gesamtorganisation noch lange nicht zerschlagen, sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Uncredited/AP/dpa

Berlin -Der Ableger des Terrornetzwerks Islamischer Staat (IS) in Afghanistan beschäftigt zunehmend auch den Verfassungsschutz. „Das Erstarken dieser Gruppe in Afghanistan verstärkt die Gefährdungslage in Deutschland“, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Deutschen Presse-Agentur.