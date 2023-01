Verfassungsschutz warnt vor Reichsbürgern in Lychen Eine Reichsbürgerorganisation, die sich „Königreich Deutschland“ nennt, will in einem Dorf in Brandenburg Fuß fassen. Der Verfassungsschutz informiert die Be... dpa

Das Ortseingangsschild des Lychener Ortsteiles Rutenberg. Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht die Gefahr einer Ansiedlung der extremistischen Reichsbürgerorganisation «Königreich Deutschland». Soeren Stache/dpa

Lychen -Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht in Lychen in der Uckermark die Gefahr einer Ansiedlung der extremistischen Reichsbürgerorganisation „Königreich Deutschland“. „Von Seiten des brandenburgischen Verfassungsschutzes wird es als möglich eingeschätzt, dass sich Strukturen der extremistischen Bestrebung „Königreich Deutschland“ vor Ort vorübergehend festsetzen könnten“, teilte eine Sprecherin des Brandenburger Innenministeriums am Freitag in Potsdam auf Anfrage mit. Zuvor hatte die ARD darüber berichtet.