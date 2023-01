Verkannte Corona-Krankheit: Was man über Fatigue wissen muss

Woran erkenne ich, ob ich am Chronischen Fatigue-Syndrom leide? An wen kann ich mich wenden? Welche Therapie kommt in Betracht? Hier sind die Antworten.

Das Chronische Fatigue-Syndrom gilt als eine der am häufigsten verkannten Erkrankungen. Erst die Corona-Pandemie hat sie bekannter gemacht, doch stößt sie in der Bevölkerung und zum Teil sogar in der Ärzteschaft auf Vorurteile. Was dagegen über das Syndrom bekannt ist, lesen Sie hier.