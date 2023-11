Verkehrsminister gibt Amt ab: Woidke würdigt Fachkenntnis

Potsdam -Nach der Ankündigung von Brandenburgs Verkehrs- und Bauminister Guido Beermann (CDU) sein Amt aufzugeben, hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dessen Arbeit in der Regierungskoalition gewürdigt. „Ich habe Guido Beermann stets sehr als verlässlichen, fairen und freundlichen Partner mit großer Fachkenntnis geschätzt“, sagte Woidke der dpa am Samstag in Potsdam. „Unaufgeregt, aber mit Durchsetzungskraft hat er sich über 4 Jahre für Infrastruktur, Mobilität, Wohnen und Bauen in Brandenburg eingesetzt.“

Der 57 Jahre alte Minister für Infrastruktur und Landesplanung will knapp ein Jahr vor der Landtagswahl sein Amt niederlegen und strebt nach eigenen Angaben eine neue berufliche Herausforderung an. Über die Amtsaufgabe informierte die Landespartei überraschend am Freitagabend in einer Mitteilung. Nachfolger wird der 55 Jahre alte Staatssekretär Rainer Genilke. In Brandenburg wird im September 2024 ein neuer Landtag gewählt.

„Die Entscheidung, das Amt niederzulegen, fällt mir keineswegs leicht“, schrieb Beermann in einer Erklärung vom Freitagabend. „Ich habe diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen. Nach rund 30 Jahren in der Verwaltung und Regierung an verschiedenen Positionen strebe ich einen neuen Lebensabschnitt an.“ Er wolle sich und seiner Familie „in herausfordernden Zeiten eine private Auszeit gönnen und eine neue berufliche Herausforderung anstreben“.