Verlängerte Schorfheidebahn soll auslaufen: Busring geplant Das Brandenburger Verkehrsministerium will den Probebetrieb der verlängerten Schorfheidebahn RB 63 in der Uckermark wie geplant beenden - aber durch einen Bu... dpa

Templin/Joachimsthal -Das Brandenburger Verkehrsministerium will den Probebetrieb der verlängerten Schorfheidebahn RB 63 in der Uckermark wie geplant beenden - aber durch einen Busring mit deutlich mehr Angebot ersetzen. Das geht aus einer Erklärung hervor, die Verkehrsminister Guido Beermann und Uckermark-Landrätin Karina Dörk (beide CDU) am Dienstag unterzeichneten und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Geplant ist ein „Uckermark-Ring“ mit Plus-Bussen von Prenzlau über Templin, Joachimsthal, Angermünde, Schwedt und Passow, der werktags zwischen 6 und 20 Uhr im Stundentakt und am Wochenende im Zwei-Stunden-Takt fahren soll. Ein Plus-Bus fährt öfter als andere Linien und hat Anschluss zu Bahnlinien.