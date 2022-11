Vermittlungsausschuss soll Bürgergeld-Kompromiss besiegeln Nach langem Streit sind sich Ampel und Union über ein Bürgergeld einig. Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat dürfte es keine Probleme mehr ge... dpa

ARCHIV - Die Verhandlungen fanden unter Hochdruck statt - doch quasi in letzter Minute wurden Kompromisse zur wohl größten Sozialreform dieser Wahlperiode gefunden. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin -Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat befasst sich an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) mit dem zwischen Ampelkoalition und CDU/CSU-Opposition ausgehandelten Kompromiss für ein neues Bürgergeld. Die Einigung soll am Abend besiegelt und dann noch diese Woche in beiden Häusern verabschiedet werden. Damit könnte das Gesetz wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten. Das Bürgergeld soll an die Stelle der bisherigen Hartz-IV-Regelungen treten.