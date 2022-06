Sie ist populär. Italien hat sie, Griechenland auch. Selbst Großbritannien und die USA prüfen. Für die einen ist sie Kommunismus, für die anderen eine Frage der ökonomischen Vernunft und der Fairness. Am Freitag steht die Übergewinnsteuer, eine Abgabe für sogenannte Kriegsgewinnerbranchen, auf der Tagesordnung im Bundesrat – eingebracht vom Stadtstaat Bremen. Das ebenfalls rot-grün-rot regierte Berlin will diesen Antrag nun unterstützen. Selbst die oppositionelle CDU in Berlin signalisiert Zustimmung, wenn auch unter Vorbehalt.

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener war am Donnerstag im Abgeordnetenhaus bemüht, Vorbehalte auszuräumen: „Es wird mitunter so getan, als hätten wir es hier mit Kommunismus zu tun. Ich kann Ihnen versichern: Nein, das ist nicht der Fall“, so der Grünen-Politiker. „Die Sorge, dass damit beispielsweise Innovationen bestraft würden, die teile ich explizit nicht. Es geht um Übergewinne im Sinne von Zufallsgewinn – da geht es um leistungslose Gewinne.“ Zum Beispiel das Plus, das die Mineralölindustrie mit dem Tankrabatt der Bundesregierung einfährt, den sie ganz offensichtlich nicht an ihre Kunden weitergibt.

Mit einer solchen, zeitlich befristeten Sonderabgabe sollen höhere Unternehmensgewinne besteuert werden, die ihre Ursache in Kriegen und Krisen haben, so Wesener. Die zusätzlichen Einnahmen könnten an alle Bürger zurückgegeben werden. Deshalb werde sich der Berliner Senat der Bremer Initiative im Bundesrat anschließen.

Finanzsenator #Wesener spricht in der #Fragestunde des @AGH_Berlin zur Möglichkeit einer #Übergewinnsteuer: "Der Berliner Senat hat sich dafür ausgesprochen, eine Übergewinnsteuer zu prüfen. Das betrifft die Besteuerung leistungsloser Gewinne in Folge des Ukraine-Kriegs." — SenFin (@senfin) June 9, 2022

Für den rot-grün-roten Senat ist eine Zustimmung zu der Initiative aus dem ebenfalls rot-grün-roten Bremen ein naheliegender Schritt. Ganz anders ist die für die FDP und die CDU.

Von der Berliner FDP, im Stadtstaat bekanntlich in der Opposition, war am Donnerstag im Plenum kein öffentliches gutes Wort zu einer Übergewinnsteuer zu hören. Kein Wunder, sind die Liberalen auf Bundesebene strikt gegen eine solche Zusatzabgabe. „In Deutschland gibt es eine Besteuerung von Gewinnen, aber keine Diskriminierung einzelner Branchen.“ Das ist die Position von Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner – da bleibt für die Berliner Parteifreunde offenbar kein Spielraum.

Eine #Übergewinnsteuer ist nicht nur willkürlich. Vor allem kann sie Schaden anrichten, wenn die Steuerlast auf Preise gewälzt wird oder gar Knappheiten entstehen. Denn wir sind nicht allein, sondern Teil eines Weltmarktes. Es gibt keine Pflicht zur Lieferung nach Deutschland. CL https://t.co/0vnOOeXkxk — Christian Lindner (@c_lindner) June 7, 2022

Selbst die Berliner CDU ist für eine Strafsteuer gegen Kriegsgewinnler

Ganz anders die CDU. Im Land wie im Bund außerhalb von Regierungsverantwortung, zeigt sich der Berliner Generalsekretär Stefan Evers offen für eine solche Steuer. „Ich finde, das Anliegen von Bremen kann man in der Sache unterstützen“, sagt Evers im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Die Berliner CDU habe „grundsätzlich kein Verständnis für Abzocke durch Energieunternehmen“, so Evers.

Für die gesamte Union lässt sich dagegen kein einheitliches Stimmungsbild zeichnen. So spricht sich die bayerische Landesregierung klar gegen die Einführung einer Übergewinnsteuer aus. Die aktuelle Diskussion sei „das populistische Aufwärmen alter Ideen“, sagte Finanzminister Albert Füracker. Es möge oberflächlich betrachtet zwar gut klingen, zwischen guten und schlechten Gewinnen zu unterscheiden. Er sei aber überzeugt, „diese willkürliche Differenzierung“ werde verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht gerecht. „Wer hohe Gewinne macht, zahlt auf diese Gewinne auch entsprechende Steuern“, sagte der CSU-Politiker.

Erster Berliner SPD-Spitzenpolitiker hält das Ölembargo für falsch

Auch ein Embargo gegen russisches Öl als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine war Thema der Abgeordnetenhaussitzung. „Dieses Embargo ist falsch“, sagte der SPD-Wirtschaftspolitiker Jörg Stroedter, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. „Es geht zulasten der Bürger im Osten.“

Hintergrund ist, dass die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt zu 100 Prozent mit russischem Öl betrieben wird und große Teile Ostdeutschlands mit Benzin versorgt. Fast der gesamte Sprit in Berlin und Brandenburg kommt aus Schwedt. Dennoch will der Bund bis zum Jahresende kein Pipeline-Öl mehr aus Russland einführen. EU-weit gibt es bisher nur eine Einigung darüber, bis dahin kein russisches Öl mehr auf dem Schiffsweg zu importieren.

Ein Ministerpräsident warnt vor „gesellschaftlicher Destabilisierung“

Das Embargo stellt nicht zuletzt auch die 2000 Arbeitsplätze in Schwedt infrage. Am Mittwoch wurde dazu ein Brandbrief des Wirtschafts- und des Finanzministeriums von Brandenburg öffentlich, ausdrücklich unterstützt von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Darin wird vor einer „gesellschaftlichen Destabilisierung“ gewarnt.

Diesen Brief griff der Berliner SPD-Politiker Stroedter in seiner Rede im Parlament auf. „Ich erwarte Verständnis für die Situation der Menschen in der Region“, sagte Stroedter. Wenn der Bund das Embargo durchsetzen wolle, müsse er im Zweifel auch „nachsteuern, auch in Berlin“. Will heißen: Im Zweifel müsse der Bund hiesigen Betrieben helfen, die besonders vom russischen Öl abhängen.

Berliner Senat bangt um „Versorgungssicherheit Ostdeutschlands“ und verlangt Vorrang bei der Zuteilung aus Bundesvorräten

So deutlich hat bisher kein verantwortlicher Politiker in Berlin die Sanktionspolitik der Bundesregierung gegen Russland kritisiert. Der Berliner Senat hatte vorige Woche Gelegenheit dazu, als das Thema im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz zur Sprache kam. Später gaben die Vertreter von Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu Protokoll, dass sie den Kaufstopp „zur Kenntnis“ genommen haben. Sie warnen vor „schwerwiegenden Auswirkungen auf die Raffineriestandorte Leuna und Schwedt und die Versorgungssicherheit Ostdeutschlands“.

Am Donnerstag hat auch Woidke den Sinn des Embargos infrage gestellt. „Wenn Garantien der Bundesregierung nicht erfüllt werden können, dann muss darüber nachgedacht werden.“

Berlins Wirtschafts- und Energiesenator Stephan Schwarz (für SPD) besteht ebenfalls auf eine „enge Abstimmung des Bundeswirtschaftsministeriums mit den Ostländern“. Es dürfe keine Situation entstehen, „in der Ostdeutschland in die leere Röhre guckt“. Sollte es temporär zu Engpässen aufgrund des Ölembargos kommen, müssten die gefüllten Bundesvorräte an Erdöl und Benzin zum Einsatz kommen, so Schwarz. „Und da sage ich auch ganz deutlich: Ostdeutschland muss dann bei der Zuteilung Vorrang haben.“