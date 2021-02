Berlin - Polizisten, Feuerwehrleute, Geistliche, Soldaten, Krankenhausfunktionäre und Kommunalpolitiker wurden geimpft, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Ist das gemein und ungerecht oder ein glücklicher Umstand? Die öffentliche Aufregung ist erheblich: „Ein Impfskandal!“

Bei genauerem Hinschauen zeigt sich: Die allermeisten vermeintlichen Drängler waren einfach im Dienst, am richtigen Ort und bekamen Rest-Dosen von Impfaktionen, die sonst womöglich im Abfall gelandet wären. Gesundheitsminister Spahn sagte am Freitag ganz zutreffend: In Zeiten absoluten Mangels wäre das Wegwerfen des Impfstoffs die schlechteste Möglichkeit.