Für US-Präsident Joe Biden ist der Fall von Afghanistan der Super-GAU – innenpolitisch und vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Biden hatte noch vor wenigen Wochen bei einer Pressekonferenz gesagt, dass eine Übernahme Afghanistans durch die Taliban ausgeschlossen sei und der Abzug der größten Streitmacht der Welt und ihrer Alliierten geordnet erfolgen werde. Der Präsident hatte sich sogar zu dem fatalen Vergleich verstiegen, man werde nicht, wie beim Fall von Saigon, Hubschrauber über Kabul sehen, die panisch die Landsleute retten sollen. Es kam noch schlimmer: Nicht nur Hubschrauber mussten evakuieren, Menschen klammerten sich in Panik an startende US-Flugzeuge.

Biden ist mit dem Vorwurf konfrontiert, als Führer der freien westlichen Welt versagt zu haben. Ob dieser Vorwurf als persönliches Versagen in der Sache wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, ist unerheblich: Biden trägt die Verantwortung, dafür ist er gewählt. Die Geheimdienste haben die Lage nach eigenem Bekunden falsch eingeschätzt. Dass alle Aktivitäten der Taliban unerkannt geblieben sein sollen, ist kaum zu glauben. Die Überwachung der Welt ist von den US-Diensten mittlerweile nahezu perfekt organsiert worden.

Es muss vor allem für die US-Demokraten schwer erträglich sein, dass ausgerechnet sein Vorgänger Donald Trump den Rücktritt Bidens „in Schande“ fordert: Trump hatte den Rückzug seinerzeit angeordnet, angeblich damals gegen den Willen der Militärführung, die gefordert hatte, dass es einen Ausstiegsplan nicht nur für die US-Truppen, sondern auch für das Land hätte geben müssen.

Erschreckend ist für viele Beobachter, dass auch die Nato offenbar kalt erwischt wurde: Das Statement von Generalsekretär Jens Stoltenberg vom Freitag lässt jedenfalls nicht erkennen, dass die Nato-Führung auf ein so jähes Ende ihres Einsatzes vorbereitet gewesen wäre. Noch am Sonntag hatte Stoltenberg auf Twitter versichert, dass die Nato bei der Sicherung des Flughafens von Kabul helfe, um Evakuierungen zu erleichtern und zu koordinieren. Doch bereits einen Tag später war alles Makulatur.

Innenpolitisch wird es für Biden auch deshalb schwierig, weil nun all jene gegen ihn mobil machen werden, die seinen Russland-Kurs ablehnen: Biden hatte sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen und betont, man müsse mit Moskau zusammenarbeiten. Wenig später räumte der Präsident die letzten Hindernisse gegen Nord Stream 2 aus dem Weg. Demokratische und republikanische Hardliner tobten. Sie werden nun die Fähigkeit des Präsidenten anzweifeln, als Oberbefehlshaber eine verlässliche Größe zu sein.

Die panischen Abzugsbilder aus Kabul sind verheerend für die Autorität des Präsidenten einer Supermacht, deren Image durch die vielen endlosen Kriege ohnehin schwer angeschlagen ist. Vor allem aber schadet das Chaos in Afghanistan den westlichen Demokratien als einer Staatsform, die sich jahrzehntelang gerne als überlegenes Modell präsentiert hat. Viele Autokraten werden sich die Hände reiben und sagen: Da seht ihr es, es ist doch für alle besser, wenn ein Land von einer starken Hand regiert wird – da funktioniert wenigstens die Befehlskette im Krieg. In Verbindung mit den Pandemie-Verwerfungen im Westen werden die Ereignisse in Afghanistan vermutlich die Debatte um Freiheit und Demokratie befeuern. Insbesondere in Peking wird das Chaos der Amerikaner und des Westens mit Genugtuung betrachtet werden. China hält sich mit seinem autoritären Ansatz, so zeigen die ersten Kommentare aus Peking, für besser geeignet, um die komplexen geopolitischen Herausforderungen zu meistern.

Der Afghanistan-Krieg war von allem Anfang an ein rechtswidriges Unterfangen. Im Laufe des Kriegs gab es zahllose Menschenrechtsverletzungen, es war ein schmutziger Krieg. Der österreichisch-afghanische Journalist Emran Feroz schreibt: „Die Gewaltexzesse der westlichen Militärmächte kommen wie ein Bumerang zurückgeflogen.“ Ungesetzliche Hinrichtungen, Tötungen mit Drohnen, nächtliche Razzien, keine Rücksicht auf Zivilisten – die Besatzer haben niemanden geschont. Einer der Anführer der Taliban, die nun die Macht übernehmen, war in Guantanamo. Es ist nicht erstaunlich, dass die Westmächte die Rache derer fürchten, deren Blut an ihren Händen klebt.

Die US-Regierung erhält mit dem Fiasko in Afghanistan die Rechnung für den Verrat der eigenen Werte präsentiert. Der Präsident macht es sich zu einfach, wenn er, wie in seiner Rede am Montag, der afghanischen Armee die alleinige Schuld zuweist.

Joe Biden muss sich gerade vor dem Hintergrund des Scheiterns in Afghanistan Gedanken machen: Denn eine Weltmacht, die hemmungslos im Zustand der Rechtlosigkeit agiert, ist kein Vorbild für andere. Sie wird bekämpft, auch außerhalb des Rechts, und bis zum bitteren Ende.