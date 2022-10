Verschärft Berlin im Alleingang die Maskenpflicht?

Der Berliner Senat sucht weiter nach einer Lösung im internen Maskenstreit. Für seine Sitzung am Dienstag holt sich die Landesregierung im Corona-Herbst deswegen Expertise von außen, jedoch offenbar ausschließlich aus der Gesundheitswirtschaft. Das bedeutet, dass Ärger weiter programmiert ist.

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht aus Bussen und Bahnen auf Innenräume in Geschäften, Museen, Galerien und Ausstellungsstätten auszuweiten. An dieser Position halte sie weiter fest, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag der Nachrichtenagentur dpa. An ihrer Einschätzung, dass das angesichts der Infektionslage richtig sei, habe sich nichts geändert. Bei den Koalitionspartnern von SPD und Linken gibt es nach wie vor Skepsis.

Am Dienstag nun will sich der Senat zu seiner Sitzung die Ratschläge von medizinischen Hochkarätern einholen. Vertreter des Uniklinikums Charité und des größten Krankenhauskonzerns der Stadt, der landeseigenen Vivantes GmbH, sollen gehört werden. Vertreter des Handels oder anderer von einer möglichen Pflicht betroffener Branchen sind nach Informationen der Berliner Zeitung nicht eingeladen.

Damit ist ein Konflikt programmiert. Denn die Gesundheitsindustrie ist klar pro Verschärfung. Zum Beispiel der Chirurg Martin E. Kreis, Vorstand Krankenversorgung der Charité. „Wenn der Infektionsschutz mit der Maskenpflicht in Innenräumen intensiviert würde, hätten wir eine gute Möglichkeit, angesichts der schwierigen Lage in den Krankenhäusern gegenzusteuern.“ Denn man laufe an der Charité „möglicherweise in eine Situation hinein, in der wir die reguläre Versorgung wieder einschränken müssen“.

Tatsächlich nämlich habe die Charité zweierlei Belastungen, so Kreis. So liege der Krankenstand „deutlich höher als sonst“. Viele Beschäftigte fallen wegen positiver Corona-Tests oder Erkrankungen aus. Hinzu komme eine steigende Zahl infizierter Patienten, die isoliert werden müssen. Vor allem auf den Normalstationen und Notaufnahmen laste ein immenser Druck. Von Vivantes gibt es ähnliche Aussagen.

Auch Berlins bekanntester Amtsarzt, Patrick Larscheid aus Reinickendorf, befürwortet eine weitergehende Maskenpflicht, wie er im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagte. Die Frage sei, was im Moment zu tun sei, um Ansteckungen zu minimieren. Und weil man auf die Einschränkung sozialer Kontakte verzichten wolle, „bleibt die Maske als einzige Maßnahme“, so Larscheid. Das sei ein relativ mildes und doch wirksames Mittel.

Diese Aussage wird außerhalb der Medizin-Welt möglicherweise hingenommen, doch es bleiben offene Fragen. So haben die Senatsverwaltungen zwar Vorschläge geliefert, wo – im Zweifel – die Maskenpflicht wieder eingeführt werden könnte. Das Ergebnis: im Handel, in Museen, Ausstellungsräumen und Gedenkstätten. Darüber, wann das geschehen sollte, herrscht jedoch keine Einigkeit. In der vergangenen Woche sagte die Mehrheit im Senat: Nicht jetzt!

Franziska Giffey will keinen Berliner Alleingang

Daran dürfte sich seitdem nicht so viel geändert haben. So sagt die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in einem am Montag veröffentlichten Interview: „Wichtig ist, dass Berlin keinen Alleingang macht, sondern sich mit den anderen Bundesländern, vor allem mit Brandenburg, abstimmt.“

Dazu muss man wissen, dass Giffey am vergangenen Freitag bei der Ministerpräsidentenkonferenz ein Stimmungsbild abgefragt hat. Das Ergebnis laut Senatskanzlei: „Kein anderes Land plant eine Verschärfung der Maskenpflicht. Im Gegenteil, alle Bundesländer hielten eine Verschärfung im aktuellen Stadium der Pandemie für nicht mehr angezeigt.“ Nicht einmal das grün regierte Baden-Württemberg wolle derzeit verschärfen.