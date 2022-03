Berlin - Eine Leserin schreibt, dass es trotz des Krieges in der Ukraine in ihrer Umgebung immer noch Menschen gebe, die „viel Verständnis für Putin“ zeigten. Es seien Leute im Osten, die sich nach der Wende „erfolgreich im neuen Leben im Westen etabliert“ hätten. Sie wundert sich über deren Haltung.

Ja, auch ich erkenne bei mir mitunter solche Reflexe. Dabei geht es weniger um Putin als um Russland. Als Ostdeutscher erlebte man ja selbst mit, dass die Sieger des Westens nicht viel auf die Gefühle ihrer einst mächtigen Gegner gaben. Das begann damit, dass „die Russen“ 1994 nicht an der gemeinsamen Abschiedsparade der Alliierten in Berlin teilnehmen durften, obwohl sie im Zweiten Weltkrieg die größten Opfer gebracht hatten. Im Westen betrieb man munter Geopolitik, während Russland als unbedeutende Regionalmacht im Archiv der Geschichte abgeheftet wurde, wie es US-Präsident Obama noch 2014 tat. So etwas kann natürlich demütigen. Dennoch ist es kein Grund, Verständnis für Putin zu zeigen.

Das Zentrum der neuen Welt

Ich selbst habe die frühere Sowjetunion lange verteidigt. Russen gehören zu meinen Freunden. Viele Leute in meinem Umfeld beeinflussten mich. Darunter meine Patentante. Sie war von den Nazis 1936 verhaftet und für Jahre ins Zuchthaus und KZ gesteckt worden, weil sie in Hamburg für den illegalen KPD-Apparat Militärspionage betrieben hatte. Die Meldungen gingen direkt nach Moskau. Dort lag in den Augen der deutschen Kommunisten das Zentrum der neuen Welt, der Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Krieg.

Je mehr ich jedoch später von den Leiden in der Sowjetunion erfuhr – etwa durch Solschenizyns „Archipel Gulag“ und andere Bücher –, desto mehr erkannte ich schockiert: Wer ganze Sklavenarmeen von Millionen Unschuldigen in Lagern schuften und sterben lässt, dem geht es gar nicht um ein besseres Leben für alle. Der verachtet Menschen und die Freiheit. Was hatte das noch mit den ursprünglichen Ideen sozialer Befreiung zu tun? Hatte nicht Marx – auf den man sich immer wieder berief – einst von der Freiheit des Einzelnen als Bedingung der Freiheit aller gesprochen?

Nackter Machtkern

Man kann entgegnen, dass die Sowjetunion schon ab 1918 durch Bürgerkrieg und Interventionen bedroht war. Doch genau das hat jene im System angelegte Gnadenlosigkeit verschärft, pervertiert durch Stalins Paranoia. Der Sicherheitsapparat bekämpfte vor allem die eigenen Bürger. Hunderttausende wurden beseitigt, bis hin zur eigenen Armeeführung.

Ja, es gab auch Tauwetter-Perioden. Aber Gorbatschow, der ab 1985 dann endlich ernst machen wollte mit einem „demokratischen Sozialismus“, scheiterte kläglich und wurde weggeputscht. Bis heute wird die Vergangenheit stalinistischer Prägung nicht offensiv aufgearbeitet. Putin hat diesen Prozess endgültig abgewürgt. Vor einigen Wochen verbot man in Moskau auch die bekannte Menschenrechtsorganisation Memorial.

Putin ist ein Kind der Sowjetunion. Aber er verkörpert vor allem ihren nackten Machtkern, entkleidet von den „kommunistischen Idealen“, denen mancher heute noch hinterhertrauert. Der Sicherheitsapparat, aus dem Putin stammt, war auch früher schon technokratisch. Da ging es nie um Ideale. Es ging um die reine Macht nach dem Motto „Der Zweck heiligt die Mittel“.

Diese These wird auch durch eine Meldung erhärtet, die schon 1993 in der Zeitung ND stand und jüngst wieder von ihr verbreitet wurde. Ihr zufolge soll Putin bereits als Politiker in St. Petersburg eine Militärdiktatur nach der Art Pinochets als wünschenswerte Lösung für Russland bezeichnet haben. Sie sollte die „Wildwest-Periode Russlands“, wie Helmut Schmidt sie später nannte, beenden. Putin ging wesentlich subtiler vor. Aber das Prinzip war ähnlich: störungsfrei zu herrschen, indem man die Opposition abschafft, Kritiker kaltstellt, kontroverse Debatten in Medien verhindert.

Die Elemente dieser Herrschaft sind lange bekannt. Ein echtes demokratisches Parlament hatte Russland ohnehin nur für kurze Zeiten. Putin setzt geschickt auf Nationalismus und alte Großmachtsymbolik. Gefährlich ist dabei vor allem die geschürte Haltung, von Feinden umringt zu sein („ausländische Agenten!“), die einen bedrohen. Und das offenbar tiefe Unverständnis für demokratische Prozesse.

Für Putins System kann man kein Verständnis zeigen. Es ist ein Anachronismus in einem Land, in dem viele weltoffene, friedliebende, moderne Menschen leben. Ihnen gilt meine Sympathie. Ich hoffe – auch für meine russischen Freunde –, dass der Ukraine-Krieg bald endet und die Ansätze von Offenheit und Freiheit, die es doch alle schon gab, irgendwann wiederbelebt werden.