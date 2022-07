Mehr als eine Million Ukrainer stehen unter Waffen, um das Land gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Das sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Freitag auf einer Online-Konferenz des ukrainischen Ablegers des Nachrichtenmagazins Forbes.

Auf der Konferenz „Будуємо разом“ (Budemo Rasom, „Gemeinsam aufbauen“), sprach Resnikow mit verschiedenen Akteuren aus der ukrainischen Wirtschaft und Gesellschaft. Dort regte er an, dass sich ukrainische Unternehmen auch verstärkt auf die Bedürfnisse der Streitkräfte einstellen sollten. So gäbe es vielfach Möglichkeiten für die Wartung und Instandhaltung von Militärgerät. Auch könnten private Unternehmen in die Produktion von Munition und Ersatzteilen einsteigen.

Resnikow gab zur Größe der Verteidigungseinheiten an, dass allein 700.000 Männer und Frauen zu den ukrainischen Streitkräfte und den territorialen Verteidigungseinheiten gehörten. Hinzu kämen 90.000 Nationalgardisten, 60.000 Grenzschutztruppen und weitere 100.000, die in den Diensten der Nationalen Polizei des Landes stehen würden.

Wehrpflichtige werden bisher nicht an die Front geschickt

Bisher bestehen die Truppen aus Berufssoldaten und beruflichen Angehörigen der Polizei und des Grenzschutzes, sowie Freiwilligen. Wehrpflichtige werden bisher nicht in Kampfeinsätze geschickt. Jedoch gab es in dieser Woche eine Anweisung der Militärführung, dass wehrpflichtige Männer zwischen 18 und 60 ihren Wohnort nicht verlassen durften. Die Anweisung wurde jedoch nach massiven Beschwerden und auf Druck von Präsident Wolodymyr Selenskij wieder kassiert. Die Umsetzung wäre aber ohnehin schwierig gewesen, denn derzeit leben rund sechs Millionen Menschen in der Ukraine als Binnenflüchtlinge nicht an ihrem gemeldeten Wohnort. Oft leben Ukrainer jedoch auch so nicht an den Orten ihrer Meldeadresse, was auf die bürokratischen Meldegesetze im Land zurückgeht.

Die Ukrainische Armee zählte bis zur großflächigen Invasion der Ukraine durch Russland ab dem 24. Februar rund 300.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 900.000 Reservisten. In der Ukraine leben derzeit schätzungsweise noch 35 Millionen Menschen. Viele Ukrainer sind durch den Krieg bereits aus dem Land geflohen.