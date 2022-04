Zwei Jahre lang hat die Gesundheitsforscherin Cornelia Betsch die Bevölkerung mit Befragungen durch die Pandemie begleitet. Jetzt endet dieses Projekt. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung zieht sie Bilanz.

Frau Betsch, die Impfpflicht ist in der vergangenen Woche krachend gescheitert. Ist das schlimm?

Das sehen wir im Herbst. Man kann definitiv sehen, dass die Leute, die bisher nicht geimpft sind, das auch nicht wollen. Das heißt, da wird sich nicht mehr viel tun an der Impfquote. Zum anderen wissen wir nicht, was uns im Herbst blüht. Wir brauchen wahrscheinlich eine hohe Impfquote, weil auch diejenigen, die von der Omikron-Variante genesen sind, ohne Impfung nicht gut geschützt sind. Wir bräuchten also die Impfpflicht, aber nun werden wir sie nicht haben. Also werden wir im Herbst wieder vor dem Problem stehen, dass viele Ungeimpfte schwer erkranken.

Foto: Marco Borggreve Cornelia Betsch Cornelia Betsch, geboren 1979 in Witten, schloss 2002 ein Psychologiestudium an der Universität Heidelberg ab und promovierte 2006 zum Dr. phil. (summa cum laude). Das COVID-19 Snapshot Monitoring steht als Download auf der Internetseite der Universität Erfurt bereit. Die Studie ist ein Gemeinschaftsprojekt von Universität Erfurt, Robert-Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Leibniz-Institut für Psychologie, Science Media Center, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und Yale Institute for Global Health.

Sie haben mit den Befragungen im Rahmen der Cosmo-Studie aber doch gezeigt, dass diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, das auf keinen Fall wollen und auch vorhaben, eine wie auch immer geartete Impfpflicht zu umgehen. Was würde denn eine Pflicht dann noch ändern?

In der Studie haben die meisten gesagt, sie würden sich dann trotzdem nicht impfen lassen, sie würden sich wehren. Inwiefern sie das dann wirklich tun, wenn wir ein Gesetz haben, ist aber noch mal eine andere Frage. Das käme auch auf die Durchsetzbarkeit an, und das ist bisher nicht umfassend diskutiert worden. Eine Regelung, die nicht durchsetzbar ist, ergibt natürlich keinen Sinn.

Was bewirkt denn nun das Scheitern der Impfpflicht?

Die Kombination von Dingen, die passiert sind, wird sicher eine Auswirkung haben. Eine Nacht war mal die Isolationspflicht von Coronapositiven ab Mai ausgesetzt. Dazu kommt das Scheitern der Impfpflicht. Zusammen kann das schon dazu führen, dass Menschen eine Erkrankung auf die leichte Schulter nehmen. Inwiefern das Vertrauen kostet, kann ich aber noch nicht sagen.

Sie haben die Bevölkerung zwei Jahre lang mit Befragungen durch die Pandemie begleitet. Was ist Ihr Fazit?

Man sollte das weiter machen. Man sollte versuchen, die Pandemie vom Menschen her zu verstehen und zu beenden. Es reicht nicht, wenn wir nur das Virus verstehen. Solche Daten sind wichtig und müssen in die Entscheidungen einfließen – und in die Kommunikation.

Wie haben sich die Deutschen denn geschlagen in der Pandemie?

Bis zur Delta-Welle war es sehr spannend, zu sehen, dass eine Veränderung bei den Fallzahlen eine Änderung bei der Risikowahrnehmung mit sich brachte. Und das hat sich auf das Verhalten ausgewirkt. Wenn die Fallzahlen hoch waren, haben die Menschen weniger Partys gefeiert, zum Beispiel. Anschließend hat es weniger Infektionen gegeben. Wir können an den Daten sehen, wie sich der Kreis schließen lässt. Das hat sich mit Omikron allerdings verändert. Die Bevölkerung ist an den Nachrichten dran. Die Menschen wissen Bescheid. Es gibt nicht mehr eine so hohe Sterblichkeit und Hospitalisierung wie vorher. Das führt dazu, dass die Risikowahrnehmung nicht mehr analog zu den Fallzahlen steigt. Wir sind jetzt auch dran gewöhnt, die meisten sind geimpft. Das Risiko ist de facto niedriger für die Mehrheit. Die Menschen denken, dass sie sich eher infizieren werden, aber dass sie nicht schwer erkranken.

Das klingt erst mal sehr vernünftig?

Ja, das ist vernünftig, und das ist auch das, was wir mitnehmen können. Die Bevölkerung ist in großen Teilen extrem vernünftig, was zum Beispiel mehr Schutzmaßnahmen angeht, wenn mehr schwere Fälle da sind, das Selbsttesten und Homeoffice. Solche Dinge sind auf freiwilliger Basis möglich.

Was geht nicht?

Man sieht, dass die Leute die Regeln verstehen wollen. Irgendwann haben immer mehr Leute gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was für mich gilt. Die verliert man dann insgesamt. Wenn sie erst mal abgehängt sind, halten sie sich auch nicht mehr an die einfachsten AHA-Regeln. Ein großer Teil der Leute will bundeseinheitliche Regeln, und zwar nicht immer gleich, sondern abhängig vom Infektionsgeschehen. Die Hotspot-Geschichte zum Beispiel ist ziemlich verwirrend. In Thüringen haben wir doppelt so hohe Zahlen wie in Hamburg, Hamburg gilt aber als Hotspot und in Thüringen kann man ohne Maske einkaufen gehen und Veranstaltungen besuchen – das kann man nicht verstehen als Bürger. Da gibt es ja auch nichts zu verstehen, das ist einfach politisch und nicht inhaltlich bestimmt. Zwischen Welle zwei und drei haben auch schon mal ganz viele Bürger das Vertrauen verloren. Damals wurde geöffnet, obwohl die Fallzahlen stiegen. Das verlorene Vertrauen haben viele dann auch nie wirklich wieder zurückgewonnen.

Wie reagiert denn die Politik, wenn Sie sagen, es muss besser erklärt werden, die Regeln sollten logisch und auf die Situation bezogen sein. Lässt sich ein Gesundheitsminister Karl Lauterbach überhaupt beraten?

Kommunikation ist keine Wunderwaffe. Was nicht gut gemacht ist, kann man auch nicht gut erklären. Die Hotspot-Regel zum Beispiel kann man aus meiner Sicht kaum mit guter Kommunikation retten. Die grundlegende Erkenntnis aus der Psychologie ist, wenn ich möchte, dass Menschen etwas tun, muss ich es möglichst einfach machen. Das hat unsere Politik nicht gut genug verstanden. In unserer Stellungnahme im Expertenrat haben wir festgehalten, dass wir eine Person oder eine Struktur brauchen, die gut erklärt. Gesundheitskommunikation ist keine Politikkommunikation. Spitzenpolitiker sind Profis in politischer Kommunikation, wenn nötig könnten sie heute das eine und morgen das andere stringent erklären. In der Gesundheitskommunikation müssen aber Risiken aufgezeigt und Verhaltensweisen begründet werden. Es gibt aber keine Stelle, die das tut. Und das wäre so wichtig.

Haben Sie ein Beispiel, was ist vollkommen schiefgelaufen?

Die Isolierung ist ein solches Beispiel. Wenn ich in Deutschland wissen will, was ich machen muss, muss ich lange Texte lesen und bin danach auch nicht viel schlauer. In Dänemark weiß ich nach zwei Klicks, mit einem positiven Schnelltest muss ich fünf Tage zu Hause bleiben, dann darf ich wieder raus, auch wenn ich noch Kratzen im Hals habe. Hier bei uns wurde kurz mal kommuniziert, Quarantäne könnte freiwillig werden. Das heißt möglicherweise in den Ohren der Bevölkerung: Muss man nicht machen.

Wird es besser durch den Expertenrat, der die Regierung jetzt in der Pandemie berät?

Das hoffe ich, aber wie immer, wenn Wissenschaft Politik berät, können wir nur Wissen zusammenfassen, entschieden wird dann in der Politik. Es gibt so viel zu tun. Zum Beispiel zur Digitalisierung, zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen und zur Kommunikation haben wir jetzt drei Stellungnahmen verfasst. Die Politik wird sich daran messen lassen müssen.

Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, warum endet ausgerechnet jetzt Ihre Studie?

Das war von Anfang an so geplant. Die Fördermittel sind ausgelaufen. Wir werden jetzt an der Universität Erfurt die eine oder andere Erhebung noch machen, aber nicht mehr mit derselben Regelmäßigkeit. Ich denke allerdings, es wäre weiter wichtig, den Puls der Bevölkerung zu fühlen. Man versteht dann auch Proteste besser. Wir sehen zwar diejenigen, die sich lautstark wehren, aber nicht die schweigende Mehrheit. In der Pandemie waren zum Beispiel viele total vernünftig. Die haben dann keine Stimme. Das finde ich nicht gut. Es wäre möglich, dass Behörden jetzt solche Daten erfassen, aber dafür müssten Mittel gestellt werden.

Was wird jetzt aus den Ergebnissen?

Wir wollen mit der Weltgesundheitsorganisation die Daten aus verschiedenen Ländern zusammenziehen und daraus ableiten, was wir gelernt haben. Um bei der nächsten Pandemie zu wissen, wie wir vorgehen wollen, wie Fragebögen aussehen sollen und wie man die Dinge am besten erklärt.