Verwaltung: Kita-Ausbau nötig - Bedarf ist unterschiedlich

ARCHIV - Aziz Bozkurt (SPD), Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung, im Gespräch. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) - -Die Versorgung mit Kitaplätzen hat sich in Berlin nach Ansicht der Bildungsverwaltung in vielen Stadtteilen verbessert. „Gleichwohl muss der Ausbau weiter vorangetrieben und kontinuierlich gestaltet werden“, erklärte Familienstaatssekretär Aziz Bozkurt (SPD) am Dienstag.