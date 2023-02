Viadrina-Uni unterstützt Studierende und Lehrende in Ukraine Mit Stipendien, Lehraufträgen und Weiterbildung unterstützt die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) weiterhin Studierende und Lehrende in der Ukrain... dpa

Frankfurt (Oder) -Mit Stipendien, Lehraufträgen und Weiterbildung unterstützt die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) weiterhin Studierende und Lehrende in der Ukraine. Die Hilfe laufe über das Projekt „Ukraine digital: Studienerfolg in Krisenzeiten sichern“ vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), teilte die Universität der Oderstadt am Montag mit. An der Viadrina-Uni studieren und arbeiten fast 240 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Zu den Kooperationspartnern in der Ukraine zählen die Nationale Universität Kiew-Mohyla-Akademie, die Kyiv School of Economics und die Karasin-Universität Charkiw.