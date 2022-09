Videoüberwachung bei Demo: Berufung gegen Urteil War die Videoüberwachung einer 1. Mai-Demonstration am Berliner S-Bahnhof Grunewald durch die Polizei rechtmäßig? Ein Gericht sah das kürzlich so - die Veran... dpa

Berlin -War die Videoüberwachung einer 1. Mai-Demonstration am Berliner S-Bahnhof Grunewald durch die Polizei rechtmäßig? Ein Gericht sah das kürzlich so - die Veranstalter der Demonstration von 2019 wollen das Urteil aber nicht akzeptieren und Berufung einlegen. Das kündigten sie am Dienstag an. Das Urteil des Verwaltungsgerichts bedeute eine Schwächung der Demonstrationsfreiheit gegen staatliche Eingriffe, hieß es. Daher werde man die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beantragen.