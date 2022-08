Viele Berliner Arztpraxen am 7. September geschlossen Am kommenden Mittwoch bleiben in Berlin viele der rund 2700 Arztpraxen geschlossen. Grund ist ein Protesttag gegen geplante neue Vergütungsregeln. dpa

Arztpraxis, Symbolbild imago/Steinach

Berlin -Am kommenden Mittwoch (7. September) bleiben in Berlin viele der rund 2700 Arztpraxen geschlossen. Grund ist ein Protesttag gegen geplante neue Vergütungsregeln, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Dienstag mitteilte. Zahlreiche niedergelassene Ärzte nehmen demnach an dem Tag an einer „Fortbildungsveranstaltung“ der KV zu den Plänen des Bundes teil.