Vielerorts Corona-Testpflicht für Reisende aus China In vielen Ländern wächst die Sorge, dass China-Reisende neue Varianten des Coronavirus im Gepäck haben könnten. Immer mehr Länder führen Maßnahmen ein - Laut... dpa

China erlebt derzeit die heftigste Corona-Welle seit Pandemiebeginn. Andy Wong/AP/dpa

Berlin -Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in China verschärfen weitere Länder ihre Kontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik. Auch Spanien, Frankreich, England und Südkorea kündigten am Freitag Testpflichten an. Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das aktuell für „noch nicht notwendig“, kündigte aber ein engmaschiges „Varianten-Monitoring“ an den europäischen Flughäfen an.