Vier Gespräche in drei Tagen: Sondierungen gehen weiter Am Montag steht das nächste Sondierungsgespräch über eine mögliche Regierungsbildung in Berlin an. Zunächst treffen sich CDU und SPD. Und dabei soll es nicht... dpa

Berlin -Unmittelbar vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche in Berlin gehen die Ansichten über die Chancen der CDU auf die Regierungsführung deutlich auseinander. Am Freitag hatte es erste Treffen des Wahlsiegers CDU jeweils mit SPD und Grünen gegeben. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat das sozialdemokratische Sondierungsteam für Montag erneut eingeladen, die Grünen sollen am Mittwoch folgen. Noch am Dienstag soll es außerdem Gespräche der SPD jeweils mit Grünen und Linken geben, wie die drei Parteien am Sonntag bestätigten.