Russische Konsulate müssen schließen: Ex-Botschafter fühlt sich an Kalten Krieg erinnert

Der frühere deutsche Top-Diplomat Rolf Nikel hat die Anordnung der Bundesregierung, dass Russland vier Generalkonsulate in Deutschland schließen muss, als „diplomatisch harte Entscheidung“ bezeichnet. „Wir sind damit hinsichtlich der diplomatischen Präsenz praktisch wieder da, wo wir im Kalten Krieg waren���, sagte Nikel der Berliner Zeitung. Zuvor hatte bereits Moskau eine Begrenzung deutscher Staatsbediensteter in Russland angekündigt.

Die Verantwortung, so der Ex-Botschafter, trage die russische Regierung: Mit ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine und „ihren völlig ungerechtfertigten vorherigen Entscheidungen“ habe sie die Arbeitsfähigkeit deutscher Institutionen in Russland hart getroffen. „Sie ist daher für die Abwärtsspirale in den bilateralen Beziehungen verantwortlich“, sagte der 68-Jährige.

Rolf Nikel arbeitete Anfang der 1980er-Jahre im Sowjetunion-Referat des Auswärtigen Amtes. Anschließend war er in der deutschen Botschaft in Moskau tätig, von 2014 bis 2020 war er deutscher Botschafter in Polen. Heute ist Nikel Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Schließung von vier der fünf russischen Generalkonsulate in Deutschland angeordnet hat. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die Ausweisung Hunderter deutscher Staatsbediensteter aus Russland, wozu auch Diplomaten gehören. Laut Auswärtigem Amt darf Moskau ab Jahresende nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres Generalkonsulat betreiben.

Ex-Botschafter Nikel: Ein harter Schritt, auch für Deutschland

Die Entscheidung der Bundesregierung sei weitgehend, aber „nur allzu verständlich“, sagte Nikel. Schließlich habe Moskau zuvor entschieden, die Zahl der deutschen Staatsbediensteten in Russland auf 350 Personen zu begrenzen. Damit beeinträchtige die russische Führung die Arbeit diplomatischer Vertretungen, des Goethe-Instituts und deutscher Schulen massiv. „Das konnte nicht ohne deutliche Reaktion bleiben.“

Russland betreibt in Deutschland Generalkonsulate in Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und München. Laut Auswärtigem Amt liegt es nun an Moskau, welche Konsulate geschlossen werden. Dazu gebe es bereits Gespräche, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Schon jetzt ist klar: Für Russen in Deutschland, die zum Beispiel einen neuen Pass beantragen wollen, wird es weniger Anlaufstellen geben.

Weil Russland die Zahl deutscher Staatsbediensteter im eigenen Land stark begrenzen will, wird die Bundesregierung nach eigenen Angaben ebenfalls Generalkonsulate schließen. Dies betrifft die Städte Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk.

„Die Schließung von diplomatischen Vertretungen ist ein harter Einschnitt, auch für Deutschland selbst“, sagte Nikel. „Generalkonsulate dienen in erster Linie der Beobachtung relevanter Vorgänge im Gastland und der konsularischen Betreuung.“

Allerdings, so der Ex-Botschafter weiter, werde der deutsch-russische Dialog an sich durch die deutsche Entscheidung nicht unbedingt erschwert. Immerhin blieben die russische Botschaft in Berlin und ein letztes Generalkonsulat erhalten. Auch habe Deutschland, anders als Russland, Kulturinstitute und Schulen nicht in die Maßnahme eingeschlossen.

„Damit dokumentiert die Bundesregierung ihren Willen, die Zusammenarbeit auf der Ebene der Zivilgesellschaften fortzusetzen“, sagte Nikel. Nach den Verlusten im Krieg, aber auch nach der Überraschung über die konsequente deutsche Unterstützung für die Ukraine versuche „die russische Regierung jetzt, das deutsch-russische Verhältnis zu zerstören“.

Ex-Botschafter Erdmann will von einem Dialog nicht mehr reden

Der frühere Spitzendiplomat Martin Erdmann hält die Anordnung der Bundesregierung „für zwingend geboten“. Erdmann war von 2015 bis 2020 deutscher Botschafter in der Türkei, zuvor arbeitete er unter anderem als Sprecher der Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel und Joschka Fischer.

Der 68-Jährige geht sogar noch weiter: Die Bundesregierung, so Erdmann, hätte die russische Entscheidung, das Personal aller deutschen diplomatischen Einrichtungen sowie der nicht-diplomatischen Einrichtungen auf 350 Bedienstete zu begrenzen, „spiegelbildlich ebenfalls auf diese Zahl im Sinne einer strengen Reziprozität begrenzen müssen“.

Erdmann bezeichnet die Ausweisung Hunderter deutscher Bediensteter aus Russland und die erzwungene Schließung deutscher Institutionen als beispiellos. „Ich kann mich in meiner über 40-jährigen Tätigkeit im deutschen Auswärtigen Dienst an keinen ähnlich gelagerten Fall erinnern. Mehr Nordkorea geht nicht.“ Ein nächster Schritt könne etwa die Ausweisung deutscher Journalisten öffentlich-rechtlicher Sender sein.

Fraglich ist, inwieweit sich das deutsch-russische Verhältnis durch derartige Entscheidungen überhaupt noch verschlechtern könnte. Der ehemalige Botschafter Erdmann jedenfalls möchte den Begriff eines Dialogs in diesem Zusammenhang ohnehin nicht mehr verwenden.

„Die gut gemeinten deutschen Gesprächs- und Dialogangebote werden nach meiner Einschätzung in Moskau bereits seit Jahren zynisch belächelt und als Beleg einer naiven Verständigungspolitik angesehen“, so Erdmann. „Letztlich wurden sie als Ausdruck von Schwäche und Naivität verachtet und gleichzeitig gegen uns instrumentalisiert.“

Der neue deutsche Botschafter braucht Zustimmung aus Moskau

Besondere Brisanz erfährt die deutsch-russische Eiszeit durch die Tatsache, dass demnächst der deutsche Botschafter in Moskau ausgetauscht werden soll. Auf Amtsträger Géza Andreas von Geyr, einen Diplomaten auf CDU-Ticket, soll nach Wunsch der Ampelregierung im Sommer der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff folgen.

Der 56-Jährige ist ein erfahrener Außenpolitiker. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs war er einer der Ersten, die deutsche Waffen für die Ukraine forderten. Ohnehin blickt Graf Lambsdorff schon seit vielen Jahren dezidiert kritisch auf Russland – ein Land, das er häufig besuchte und dessen Sprache er gelernt hat. Sein Vater war von 1982 bis 1985 Leiter der Kulturabteilung an der deutschen Botschaft in Moskau. Deswegen habe er Moskau bereits als Teenager oft besucht, sagte er vor drei Wochen der Berliner Morgenpost.

Seit die Bundesregierung bestätigte, dass er neuer Botschafter in Moskau werden soll, hat sich Lambsdorff öffentlich stark zurückgenommen. Im März sagte er vor Journalisten, er erkenne hierzulande inzwischen „einen realistischeren und nüchterneren Blick“ auf Russland. Es gebe ein neues Problembewusstsein für den aggressiven russischen Nationalismus. „Und das ist etwas, was gut ist, aber zu spät kommt“, so der Diplomat.

Seit diesen Aussagen ist Alexander Graf Lambsdorff öffentlich eher noch stiller geworden. Zuletzt wurde er in der Morgenpost mit den Worten zitiert, er sehe „seine Aufgabe darin, der russischen Seite unmissverständlich, aber diplomatisch zu kommunizieren, wie die Bundesregierung die Dinge sieht“. Von „scharfkantiger Rhetorik“ halte er nichts.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung ließ sein Bundestagsbüro nun ausrichten, Lambsdorff wolle sich öffentlich nicht zu den neuesten Entwicklungen in den deutsch-russischen Beziehungen äußern. Um Botschafter werden zu können, benötigt auch er das sogenannte Agrément, also die Zustimmung des Gastgeberlandes.