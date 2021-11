Berlin - Die Pläne von SPD, Grünen und FDP für eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes treffen bei Gesundheitsexpertinnen und -experten auf ein geteiltes Echo. Das gilt auch für den Plan, die epidemische Lage nationaler Tragweite, also den Pandemie-Ausnahmezustand aufzuheben.

Das ist das Ergebnis einer Anhörung zum Gesetzentwurf am Montag im Bundestag. Allerdings kommentierten auch die von CDU und CSU eingeladenen Experten den Wegfall der epidemischen Lage eher gelassen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass die Parteien der künftigen Ampel-Koalition ihr Gesetzesvorhaben in letzter Minute noch einmal verschärft haben.

So sollen anders als bisher vorgesehen nun doch auch Kontaktbeschränkungen verhängt werden können. Außerdem soll demnächst im öffentlichen Verkehr die 3G-Regelung gelten. Das heißt, dass Ungeimpfte demnächst nur mit einem negativen Test in Busse und Bahnen steigen dürfen. Masken müssen natürlich dennoch weiterhin getragen werden.

Den Kernpunkt der künftigen Strategie markierte bei der Expertenanhörung der Virologe Christian Drosten von der Charité. Er sagte, die Bundesrepublik befinde sich in einer Hochinzidenzzeit. Die Mehrheit der Menschen sei geimpft, könne aber Coronaviren ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. „Das Ziel muss daher der Schutz der Ungeimpften sein“, so Drosten.

Die 3G-Regel allein sei dafür zu wenig, da sie keine Infektion ungeimpfter Menschen verhindere. Sie könne sogar im Gegenteil zu einer gewissen Sorglosigkeit führen. Zudem habe sich gezeigt, dass man viele Menschen aus der Gruppe der Ungeimpften mit 3G nur schwer erreiche, da sie nicht viel reisen, wenige Veranstaltungen besuchen und vor allem Kontakte im Privatbereich pflegen. Da viele von ihnen Kinder haben, könne es passieren, dass ihnen das Virus quasi ins Haus getragen werde. Drosten plädierte daher dafür, eine „neue Schutzschicht“ einzuziehen, in der die Gruppengröße bei privaten Treffen und überdies die Freiheit sich zu treffen eine Rolle spielen müssten.

Die Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut in Göttingen hält jenseits der gesetzlichen Neuregelungen vor allem mehr Tempo bei den Auffrischungs-Impfungen für unabdingbar, um die Zahl der Infektionen wieder zu senken und damit eine Entlastung des Gesundheitswesens zu erreichen. Israel habe mit einer Booster-Rate von 50 Prozent großen Erfolg gehabt. Allerdings kann sich Deutschland nicht allzu viel Hoffnungen auf einen schnellen Erfolg in dieser Richtung ausmalen. Derzeit werden hierzulande täglich lediglich 0,2 Prozent der Bevölkerung mit der dritten Impfung versorgt, so Priesemann. „Könnten wir es schaffen, die Rate auf ein Prozent zu erhöhen, würden wir in etwa einem Monat eine Wirkung sehen.“ Sie verwies darauf, dass Österreich Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte einführe. „Das hilft aus rein virologischer Sicht“, so die Physikerin.

Der Virologe Hendrik Streeck aus Bonn wies auf die unterschiedliche Lage in den einzelnen Bundesländern hin. Dabei machte er vor allem ein Nord-Süd-Gefälle aus. Hohe Corona-Zahlen gingen vor allem im Süden der Republik mit niedrigeren Impfquoten einher. Das sei bereits während der gesamten Pandemie zu beobachten gewesen. „Man muss daher in den einzelnen Bundesländern schauen, wie es weitergehen soll“, sagte Streeck. Es biete sich nicht an, bundeseinheitliche Regelungen zu beschließen, sondern man müsse sie abhängig von der Lage vor Ort machen.

Der Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP sieht einen bundesweit einheitlichen Katalog von Maßnahmen gegen das Coronavirus vor, aus dem sich die Länder gewissermaßen bedienen können. Sie gelten zunächst bis zum 19. März 2022. Flächendeckende Schulschließungen und Ausgangssperren solle es dabei nicht mehr geben. Auch ein genereller Lockdown ist mit der Änderung der Gesetzeslage ausgeschlossen.

Während sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht daran stört, dass die epidemische Lage aufgehoben wird, kritisiert der Berufsverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dies. Das sei das falsche Signal, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes in Gütersloh, Anne Bunte. „Uns werden viele Möglichkeiten genommen“, sagte sie. „Das wird eine Herausforderung.“