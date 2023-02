Ist Deutschland jetzt Kriegspartei? Wer diesen Text liest, findet die Antwort

Kampfjets hin oder her: Das Völkerrecht hat klare Ansichten, ab wann man „Kriegspartei“ wird. Hier die Aufklärung und all das, was man dazu wissen muss. Ein Gastbeitrag.

Vor fast genau einem Jahr, im März 2022, preschte die polnische Regierung vor mit dem Vorschlag, der Ukraine F-16-Mehrzweckkampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Die USA sollten Polen die dann ersetzen. Es wurde bereits diskutiert, wo und wie die ukrainischen Piloten ausgebildet werden sollten und ob sie direkt von polnischen Flugplätzen zu ihren Einsätzen in der Ukraine fliegen würden, als die US-Regierung die Reisleine zog: Die Lieferung moderner amerikanischer Kampfjets könne die USA zur Kriegspartei machen, erklärte Joe Biden. Da war die Idee gestorben.

Ein Jahr später ist es so weit: Mehrere Nato-Staaten sind offenbar bereit, der Ukraine moderne Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Offenbar fürchten sie nun nicht mehr, damit zur Kriegspartei zu werden. In Fernseh-Talkshows verkünden Militärexperten und -expertinnen, die Lieferung solcher Jets mache das Lieferland „völkerrechtlich“ nicht zur Kriegspartei. Das sei erst der Fall, wenn das entsprechende Land auch Soldaten über die ukrainische Grenze schicke.

Der Iran liefert Russland Drohnen: Ist der Iran jetzt also Kriegspartei?

Die Debatte ist nicht neu. Es gab sie bereits während der Bombardierung Jugoslawiens durch die Nato und nach der Annexion der Krim durch Russland. Jetzt kommen noch ganz neue Aspekte hinzu: Der Iran liefert Russland Drohnen, mit denen in der Ukraine zivile Ziele angegriffen werden und hat nach ukrainischen und israelischen Erkenntnissen in Russland (ja, sogar in den von Russland annektierten Gebieten der Ukraine) Militärs im Einsatz, die die Drohnen lenken und die russischen Soldaten daran ausbilden.

Außenministerin Annalena Baerbock an der Frontlinie in Schyrokyne. Bernd von Jutrczenka/dpa

Ist der Iran jetzt also Kriegspartei? Ist Belarus Kriegspartei, das bisher keine eigenen Soldaten über die Grenze schickte, aber sein Gebiet zur Verfügung stellte, damit Russland von dort Panzerregimenter und Bomber in die Ukraine schicken konnte? Nicht einmal die ukrainische Regierung behandelt Belarus als Kriegspartei und hält sich mit der Anerkennung der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja zurück, um den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko nicht dazu zu provozieren, doch eigene Soldaten über die Grenze zu schicken.

Gewalt anwenden und Kriegspartei werden

Nein, das Völkerrecht sagt nicht, dass nur derjenige Kriegspartei ist, der eigene Soldaten über die Grenze schickt. Das Völkerrecht hat zwar Probleme damit, festzulegen, was genau eine Kriegspartei ist, aber es setzt die Latte viel, viel tiefer an, wenn es darum geht, ab wann ein Staat gegen einen anderen Staat Gewalt anwendet.

Letzteres entspricht in etwa dem, was unsere Politiker meinen, wenn sie von „Kriegspartei“ sprachen. Legt man diesen Maßstab zugrunde, sind sowohl die USA als auch Deutschland, Belarus und der Iran Kriegspartei. Jeder dieser Staaten unterstützt entweder die Ukraine oder Russland mit Waffen, Logistik, Geld und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und spricht das mit der jeweiligen Regierung, die er unterstützt, ab.

Im Fall der Ukraine ist das völkerrechtlich auch vollkommen in Ordnung. Staaten, die sie unterstützen, dürften sogar Soldaten über die Grenze schicken oder die F-16 von eigenen Piloten fliegen lassen. Sie dürften sogar russisches Gebiet angreifen, solange sie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten und dabei keine Kriegsverbrechen begehen.

Sie könnten zum Beispiel Flugplätze in Russland bombardieren, von denen russische Jets in Richtung Ukraine starten. Oder russische Batterien beschießen, die von russischem Territorium aus in die Ukraine feuern. Das alles wäre völkerrechtlich vollkommen legal. Es ist eine andere Frage, ob das auch politisch und militärisch klug wäre. Deutschland müsste deshalb nicht fürchten, vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Aggressor verurteilt zu werden. Es müsste ganz andere Dinge fürchten, aber nicht das Völkerrecht.

Die Ukraine darf sich verteidigen

Das ergibt sich daraus, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und sich diese deshalb verteidigen darf. Die UN-Charta verbietet die Anwendung von Gewalt gegen Staaten ohne Zustimmung des Sicherheitsrats, aber sie erlaubt die individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Mit anderen Worten: Staaten dürfen gegen andere Staaten Gewalt anwenden, wenn sie sich gegen diese verteidigen. „Kriegsparteien“ kennt das moderne Völkerrecht nicht, „Gewaltanwendung“ dagegen schon.

Ukrainische Soldaten bereiten in Cherson eine von den USA gelieferte M777 Haubitze für den Beschuss einer feindlichen Stellung vor. Libkos/AP

Die Ukraine darf sich verteidigen und sie darf dabei auch andere Staaten zu Hilfe holen. Erstaunlicherweise war sie aber bisher so nett, auf letzteres zu verzichten. Völkerrechtlich helfen ihr andere Staaten (darunter viele Nato-Staaten) bei der Selbstverteidigung, aber nicht kollektiv. Nicht die Nato hilft der Ukraine, sondern einige Nato-Staaten bilateral, und sie helfen der Ukraine gegen Russland, sie verteidigen sich nicht gemeinsam mit der Ukraine gegen Russland.

Das hört sich an wie juristische Haarspalterei, dient aber der Aufrechterhaltung der Fiktion, man sei „keine Kriegspartei“ und damit der Beruhigung der eigenen Öffentlichkeit. Die russische Öffentlichkeit erfährt regelmäßig, dass Russland sich im Krieg gegen die Nato befindet. Nur so kann die Propaganda erklären, dass die Atommacht Russland die Ukraine nicht schon längst besiegt hat.

Das Beispiel Nicaragua

Wäre die ganze Angelegenheit nicht so blutig und grausam, könnte man sie mit einer Schneeballschlacht vergleichen, bei der einer im Schulhof zurückwirft, aber hinter sich noch zehn andere hat, die ihm ständig neue Bälle zustecken, aber selbst nicht werfen. Kollektive Selbstverteidigung wäre es dagegen, wenn alle anfangen zurückzuwerfen. Was sich seit einem Jahr vor unseren Augen abspielt, ist nicht der Versuch, Deutschland (und andere westliche Staaten) nicht „zur Kriegspartei werden zu lassen“, sondern die Schlacht auf den Schulhof zu begrenzen, damit in den angrenzenden Wohnhäusern keine Fenster zu Bruch gehen.

Aber natürlich nimmt jemand, der Kampfpanzer, Haubitzen, Artillerie und demnächst wohl auch Kampfjets liefert, an der Schlacht teil. Und er riskiert, dass derjenige, gegen den er da völkerrechtlich Gewalt ausübt, zurückschießt. Was in der deutschen Debatte meist vergessen wird: Weder Deutschland noch ein anderer Staat setzen sich dadurch ins Unrecht. Russland dagegen schon, wenn es zurückschießt. Das Völkerrecht kennt kein Recht auf Gewaltanwendung gegen Staaten, die einem überfallenen Staat beistehen.

Ukrainische Soldaten werden in Großbritannien ausgebildet. Owen Humphreys/dpa

Die Erkenntnis, dass ein Staat einem anderen auch dann Gewalt antut, wenn er keine Truppen auf sein Territorium schickt, nicht beabsichtigt, die Regierung zu stürzen, sondern lediglich Waffen an feindliche Kämpfer schickt, sie ausbildet und finanziert, verdanken wir dem Internationale Gerichtshof, als er eine Klage Nicaraguas gegen die USA beschied.

Die Tatsache, dass die USA in den Achtzigerjahren den paramilitärischen Gegnern der nicaraguanischen Regierung (den sogenannten Contras) Waffen lieferten, sie ausbildeten und finanzierten, wertete der Gerichtshof als Angriff der USA auf Nicaragua.

Obwohl die USA dort keine Soldaten stationiert hatten und US-Marines auch nie versuchten, in Nicaragua einzumarschieren, war es dennoch Gewaltanwendung. Ein ähnliches Urteil erließ der Internationale Gerichtshof dann noch mal über 20 Jahre später, als er Uganda für seine Unterstützung kongolesischer Rebellen im Ost-Kongo verurteilte: Uganda habe damit den Kongo angegriffen, obwohl kein ugandischer Soldat die Grenze überschritten hatten.

Der Westen liefert Waffen, damit die Ukraine russische Soldaten töten kann

Das waren alles Fälle, in denen ein Staat den anderen angriff. Die Ukraine greift niemanden an und die westlichen Staaten unterstützen in der Ukraine auch keine Freischärler gegen die dortige Regierung (das tut Russland, indem es Separatisten unterstützt), sondern eine legale Regierung gegen einen Aggressor von außen.

Aber das bedeutet nur, dass die Kriegsbeteiligung der USA und Ugandas damals unrechtmäßig war und die des Westens heute rechtmäßig ist. Aber hier und dort war es eine Beteiligung an einem Krieg, hier und da wurde Gewalt angewendet gegen einen anderen Staat. Dass Gewaltanwendung rechtmäßig ist, macht sie ja nicht ungeschehen.

Das ergibt sich auch daraus, welche Folgen diese Unterstützung hat und haben soll: den russischen Angriff abzuschwächen, russische Truppen zurückzudrängen, russischen Truppen Verluste zuzufügen, der Ukraine die Rückeroberung ihrer Gebiete zu ermöglichen. Westliche Staaten liefern ihre Panzer und Kampfflugzeuge ja nicht, um ein ukrainisches Militärmuseum auszustatten, sondern weil sie wollen, dass diese Waffen russische Soldaten töten. Sie wollen eine direkte Wirkung auf Russland, und die haben diese Waffen ja auch. Und damit sind sie in der Sprache unserer Politiker, die nicht die des Völkerrechts ist, „Kriegspartei“.

Putin entscheidet, wer ein Kriegsgegner ist

Es wird eine Menge um den heißen Brei geredet dieser Tage. Nicht nur die angeblichen „roten Linien“, ab denen Deutschland (oder die USA) angeblich Kriegspartei werden, verschieben sich ständig, sondern auch die Begründungen, wer darüber entscheidet. Olaf Scholz wiederholt gebetsmühlenartig, er werde „alles tun“, damit Deutschland nicht Kriegspartei wird, dabei hängt das überhaupt nicht von ihm ab.

Es hängt nicht einmal von Joe Biden ab, der in der ganzen Angelegenheit am meisten zu sagen hat. Die Wahrheit ist brutal: Ob Deutschland Kriegspartei wird, hängt von Putin ab. Er entscheidet, wen er als Feind ansieht, ab wann und wie und wann er den dann angreift: wenn bei einem ukrainischen Kriegsgefangenen ein deutscher Pass gefunden wird, wenn der FSB (oder jemand anderer) gefallenen ukrainischen Soldaten Bundeswehruniformen anzieht und das Ganze dann von Herrn Solowjow in einer seiner berüchtigten Talkshows präsentiert wird, wenn die erste F-16 eine russische Radarstation, die sie anpeilt, in Schutt und Asche legt oder wenn die erste F-16 abgeschossen wird und sich der Pilot als Bürger eines Nato-Mitgliedslandes erweist. Oder als solcher ausgegeben wird.

Russlands Präsident Wladimir Putin während einer Militärparade. Alexander Zemlianichenko/AP

Putins Propagandisten können so etwas erfinden, wenn sie Deutschland als Kriegspartei behandeln wollen, und sie können, wenn es tatsächlich stattfindet, es totschweigen lassen, wenn sie sich selbst nicht mehr Kriegsgegner auf den Hals hetzen wollen, als sie verkraften können.

Das Menschliche wiegt aktuell schwerer als das Völkerrecht

Das heißt nicht, dass die ganze Sache vollkommen unvorhersagbar und zufällig abläuft. Wer wissen will, wie die Geschichte weitergehen wird, der sollte nicht das Völkerrecht zu Rate ziehen. Das bringt nicht viel in einer Lage, in der derjenige, der im Unrecht ist, es ohnehin kalt lächelnd ignoriert. Das taten die USA damals, als sie gegen Nicaragua verloren, das tat Uganda, das bis heute im Kongo interveniert und das tut die russische Regierung jetzt.

Viel erhellender ist es da, statt des Völkerrechts das allgemein Menschliche zugrunde zu legen und für einen kurzen Augenblick etwas zu tun, was in dieser Zeit der Propaganda und Kriegsrhetorik geradezu als Sakrileg erscheinen mag: Davon auszugehen, dass alle, die an diesem Konflikt beteiligt sind, egal, ob sie nun Kriegspartei sind oder nicht, in erster Linie Menschen sind.

Die Furcht des Staates vor dem Ruf nach Vergeltung

Wenn ihnen oder den ihren, der eigenen Familie, dem eigenen Klan, dem eigenen Volk etwas angetan wird, reagieren Menschen fast ausnahmslos mit dem Ruf nach Vergeltung. Der Täter soll auch leiden, möglichst so, wie das Opfer gelitten hat. In vormodernen Gesellschaften konnte das zu einer Vendetta führen, in deren Rahmen sich dann verfeindete Gruppen wegen eines Ur-Mordes gegenseitig ausrotteten, was für beide Gruppen wenig vorteilhaft war und vor allem jenen Nutzen brachte, die Mechanismen zur Vermeidung solcher Rachefeldzüge entwickelten und durchsetzen konnten.

Sie konnten dann das Land, Vieh, die Frauen, Kinder und Hütten derjenigen an sich nehmen, die sich in immerwährenden Vendetta-Zyklen gegenseitig ausgerottet hatten. Vergeltung einzudämmen war so für das Überleben einer Gruppe lebenswichtig und zu diesem Zweck ersannen solche Gruppen die fantastischsten und innovativsten Mechanismen, mit denen die Opfer überzeugt werden sollten, auf Rache zu verzichten.

Vergeltungsrituale in der Politik

In modernen Gesellschaften zieht der Staat die Rache an sich und beendet die Vendetta, bevor sie beginnt, indem er den Schuldigen bestraft und die Opfer notfalls gewaltsam davon abhält, sich zu rächen. Niemand kann eine Vendetta gegen den Staat anzetteln, also müssen sich die Opfer mit dem begnügen, was der Staat zu bieten hat: Anerkennung, vielleicht eine Entschädigung und Knast für den Täter.

So einfach ist das Zusammenleben von Staaten nicht – sie haben keinen Über-Staat, der sie bestrafen und von Vergeltung abhalten kann, weshalb es Konflikte gibt, die schon seit Generationen anhalten, weil niemand den Teufelskreis aus Untat und Vergeltung beenden kann, obwohl sich manche, die daran teilnehmen, kaum noch erinnern können, womit und warum alles angefangen an. Man denke an den Konflikt zwischen Kurden und Türken oder zwischen Israelis und Palästinensern, oder von den vielen Erbfeindschaften im Europa des neunzehnten Jahrhunderts.

Jeder Schlagabtausch zwischen Hamas und israelischer Armee läuft ab wie so ein Vergeltungsritual. Selbst Politiker, die das vielleicht gar nicht wollen, sind gezwungen, mitzuspielen. Sie können nicht auf Vergeltung verzichten, denn sonst gelten sie als schwach und werden abgewählt oder gestürzt. Denn ihre Anhänger und sogar ihre innenpolitischen Gegner erwarten von ihnen, dass sie „die Tat“ (das Attentat, den Anschlag, den Angriff, die Beleidigung) nicht „ungestraft lassen“.

Putin kontrolliert die Informationen

Das – und nicht das Völkerrecht – ist der Kern der Streitfrage, ob Deutschland (oder ein anderes Land) durch Waffenlieferungen an die Ukraine zur Kriegspartei wird. Natürlich kann Putin das mehr oder weniger selbstherrlich entscheiden und natürlich hat Deutschland keinen Einfluss darauf, ob und wann es von Russland angegriffen wird. Aber es gibt einen Punkt, an dem Putin gar nicht anders kann, als anzugreifen: Wenn der erste russische Soldat von einem westlichen Soldaten getötet wird.

Wladimir Putin leitet eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz in der Novo-Ogaryovo-Residenz. Sergei Ilyin/AP

Solange russische Soldaten von ukrainischen Soldaten getötet werden, schreit Russlands Öffentlichkeit nach Rache an Ukrainern. Man kann die entsprechenden Gewaltfantasien fast jeden Abend im russischen Fernsehen zur besten Sendezeit sehen. Es wird Generationen brauchen, bis Russen und Ukrainer über das hinwegkommen werden, was sie sich zurzeit gegenseitig antun, es wird eine Menge russischer Entschädigungen und offizieller Entschuldigungen erfordern.

Aber die abendlichen Hasstiraden gegen Ukrainer sind nichts im Verhältnis zu dem, was geschehen würde, würde ein Nato-Pilot eine russische Panzerbesatzung töten – oder, umgekehrt, von einer russischen Luftabwehrrakete getroffen. In diesem Wettbewerb der Vergeltung hätte Putin sogar noch einen großen Vorteil gegenüber allen demokratisch gewählten Politikern, die sich vor einer pluralistischen Öffentlichkeit, freien Medien und einem demokratischen Parlament rechtfertigen müssen.

Da er die alle in Russland kontrolliert, kann er anordnen, den Tod der Panzerbesatzung einfach unter den Teppich zu kehren, wodurch seine außenpolitische Handlungsfreiheit nicht durch öffentliche Empörung und Rufe nach Rache eingeschränkt würde. Olaf Scholz oder Joe Biden können das nicht.

Sie müssten sich dann entweder vollkommen gegen den Meinungstrend in ihrem Land stellen oder Vergeltung befehlen – und dann hätten wir das, was sich hinter dem so inflationär gebrauchten Wort von der Eskalation verbirgt: Die Furcht davor, vom Drang nach Vergeltung in der eigenen Gesellschaft mitgerissen zu werden. Mit anderen Worten: Wer Eskalation fürchtet, sollte gar nicht so sehr nach Russland als in unsere westlichen Gesellschaften blicken – und darauf, wie wenig unsere Regierungen imstande sind, den Ruf nach Vergeltung zu unterdrücken.

Rache statt Völkerrecht

Niemand schreit in der Ukraine nach Vergeltung gegen den Iran, wenn Soldaten oder Zivilisten von unbemannten iranischen Drohnen getötet werden – Schuld sind die Russen, die die Drohnen einsetzen, denen soll das vergolten werden. Auch der Iran hat offenbar kein Problem damit, dass seine Drohnen immer öfter abgeschossen werden – es sitzen ja keine Iraner drin.

Wrackteile einer iranischen Shahed-Drohne, die in der Nähe von Kupiansk in der Ukraine abgeschossen wurde. Ukrainian military's Strategic Communications Directorate

Die Übergabe westlicher Kampfbomber an die Ukraine kann Putin als Casus Belli ansehen, er muss aber nicht, jedenfalls nicht, solange keine nicht-ukrainischen Piloten sie fliegen. Aber auch das muss kein Grund sein für die allerseits so befürchtete Eskalation.

Das Problem steckt woanders: Wenn die Russen den ersten Nato-Piloten über der Ukraine abschießen, kann kein westlicher Politiker das verheimlichen. Aber jeder westliche Politiker steht dann vor dem Dilemma, das seinen Wählern, den Medien, der aufgewühlten Öffentlichkeit und den Angehörigen des Gefallenen so nahzubringen, dass sie auf den Ruf nach Vergeltung verzichten und ihm die Handlungsfreiheit lassen, die er braucht, um eine Eskalation zu verhindern.

Deshalb ist es so entscheidend, wer im Cockpit einer F-16 sitzt. Es geht um den uralten, atavistischen Schrei nach Rache und die Furcht vor einem internationalen Teufelskreis aus Rache und Gegen-Rache. Das Völkerrecht hat damit nicht das Geringste zu tun.

