Vogel: „Regionale Produkte müssen in die Regale des Handels“ Die Brandenburger Landwirte haben nicht nur mit sandigen Böden und zunehmender Trockenheit zu kämpfen. Derzeit müssen die regionalen Erzeuger auch mit hohen ... dpa

Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), Brandenburger Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, spricht während der Sitzung des Brandenburger Landtages in der auf Antrag der SPD-Fraktion angesetzten Aktuellen Stunde. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Anlässlich der Ernährungsmesse Grüne Woche in Berlin hat Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) erneut für regionale Lebensmittel geworben. „Die Verbraucher haben auch eine Verantwortung: Ob sie in die unterste Regalreihe mit den billigsten Produkten greifen oder mit dem Kauf von regionalen Lebensmitteln dazu beitragen, Arbeitsplätze in Brandenburg zu erhalten“, sagte Vogel am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtags in Potsdam.